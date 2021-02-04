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Белорус пытался ввезти в Украину оптику для танков
Источник материала: Хартия'97
Белорус пытался ввезти в Украину оптику для танков
Мужчина спрятал груз в днище машины.
Гражданин Беларуси пытался незаконно ввезти в Украину товары военного назначения.
Об этом
Инцидент произошел в ночь на четверг, 4 февраля, в пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области.
Мужчина спрятал груз в днище машины. Он пытался ввезти в соседнеи государство 12 приборов наблюдения командира танка.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушения. Решается вопрос о начале досудебного расследования.
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Мужчина спрятал груз в днище машины.
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