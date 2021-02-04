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Свободные белорусы из Койданово, Столбцов, Несвижа и Минска провели совместное собрание
Источник материала: Хартия'97
Свободные белорусы из Койданово, Столбцов, Несвижа и Минска провели совместное собрание
Они обсудили стратегию протеста на ближайшие дни.
Свободные белорусы из Койданова, Столбцов, Несвижа и Минска провели совместное собрание.
Они обсудили стратегию протеста на ближайшие дни, передает телеграм-канал
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Они обсудили стратегию протеста на ближайшие дни.
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