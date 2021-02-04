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Лия Ахеджакова о событиях в России: «Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам»
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Любимая многими актриса зарегистрировалась в Твиттере и публикует посты о политике.
Фото РИА Новости / Евгений Биятов
— Ярость российских силовиков переходит в страшную шизофрению. Власть боится потерять власть, —
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Лия Ахеджакова о событиях в России: «Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам»
Любимая многими актриса зарегистрировалась в Твиттере и публикует посты о политике.
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