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Лия Ахеджакова о событиях в России: «Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам»

04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Любимая многими актриса зарегистрировалась в Твиттере и публикует посты о политике.

Лия Ахеджакова о событиях в России: «Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам»

Фото РИА Новости / Евгений Биятов

— Ярость российских силовиков переходит в страшную шизофрению. Власть боится потерять власть, — написала Лия Ахеджакова. — Выходят интеллигентные люди, с их стороны полное отсутствие агрессии, и против них несутся какие-то бронемашины, танки... Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам.

 
 
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Любимая многими актриса зарегистрировалась в Твиттере и публикует посты о политике.
 
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