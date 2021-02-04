Страна придушенной социологии. Лукашенко уговаривает не бояться опроса

В Беларуси проводится масштабное социологическое исследование, его намечено закончить ко Всебелорусскому народному собранию (ВНС). Об этом сообщил 2 февраля на совещании Александр Лукашенко. Он призвал сограждан «объективно и честно» ответить на вопросы социологов и добавил: «Анонимность гарантирую полностью».





По словам Лукашенко, основным исследователем выступает не белорусская, а зарубежная компания. «Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши “свядомыя” начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев», — велел Лукашенко.

«Свядомыми» он презрительно называет своих политических противников. Но при этом, как видим, понимает весомость их мнения. «Да, будут подключены белорусские социологи, но они не должны быть главными, чтобы было доверие к социологическим исследованиям всех групп населения», — отметил Лукашенко.

Рейтинг президента скрывают за семью печатями

Это обращение вождя политического режима очень красноречиво в том смысле, что невольно отражает всю плачевность положения, в котором оказалась социология в Беларуси, считают независимые эксперты.

Одна из примет этого незавидного положения — фактическое табу на опросы, касающиеся рейтинга президента, отметил в комментарии для Naviny.by политический аналитик Юрий Дракохруст.

Он напомнил, что один из старейших, авторитетных социологических центров — НИСЭПИ в августе 2016 года «был разгромлен при помощи белорусской пропагандистской машины и белорусской спецслужбистской машины». Другие же центры «как правило, не проводят исследований на самые острые темы», а самая острая — это рейтинг Лукашенко, сказал эксперт.

Он назвал интересными опросы наших сограждан, которые проводятся Белорусской аналитической мастерской (BAW, Варшава) под руководством Андрея Вардомацкого, а также центром Chatham House (Лондон) под эгидой его сотрудника Рыгора Астапени.

К слову, свежее исследование Chatham House показало, что больше всего белорусы, живущие в городах (а это около 78% населения), доверяют негосударственным СМИ — 50% (в то время как государственным — 16%). Лукашенко, по данным этого опроса, доверяют 24%, правительству — 22%, Центризбиркому — 15%. А вот штабу Светланы Тихановской, например, 39%.

Белорусские власти, видимо, и без Chatham House чувствуют, что капитально проигрывают в информационном пространстве, особенно в интернете, потому и прессуют независимые медиа с невиданной свирепостью.

Вардомацкий же в ноябре презентовал исследование «Секрет белорусской мобилизации 2020», которое проводилось в фокус-группах. Оно показало, что прошлогодний протест был не случаен, что людей особенно возмутили официальные цифры итогов выборов (более 80% за Лукашенко) и брутальность силовиков при подавлении уличных выступлений в первые дни после выборов. Также мастерская Вардомацкого зафиксировала ориентацию респондентов на долговременный протест.

Власть колбасило от мема про 3%

Чтобы официально проводить в Беларуси исследования на общественно-политические темы, нужно иметь аккредитацию. Кого аккредитовать, решает комиссия по опросам общественного мнения при Национальной академии наук.

Например, перед прошлогодними президентскими выборами было аккредитовано девять структур. При этом сайтам пригрозили ответственностью за проведение онлайн-голосований на электоральную тему. Они, впрочем, и не претендовали на репрезентативность, но, похоже, дико раздражали большое начальство тем, что спровоцировали известный мем про 3%.

Однако даже те структуры, которые легально опрашивают белорусов о политике, не радуют их обнародованием результатов. При том что НИСЭПИ каждый квартал давал россыпь данных, из которых СМИ, конечно же, сразу выколупывали рейтинг официального лидера. Последний опрос НИСЭПИ в июне 2016 года зафиксировал электоральный рейтинг Лукашенко на уровне 29,5%.

Весной же прошлого года лишь чисто случайно в прессу просочилась цифра, что согласно исследованию Института социологии Академии наук, проведенному в марте — апреле, уровень доверия Лукашенко в Минске составил 24%. Тогдашний директор института Геннадий Коршунов, подтвердивший эту цифру, вскоре расстался с должностью.

Почему Зеленскому трудно отплатить Лукашенко той же монетой

Но даже одной этой цифры было достаточно, чтобы усугубилось недоверие к пропагандистским заявлениям о практически всенародной поддержке бессменного президента.

Да, в 1994-м он победил на выборах, где и впрямь считали голоса. Но с годами популярность стала таять, что фиксировалось данными социологов.

Поэтому не удивительно, что был в свое время раздавлен портивший благостную пропагандистскую картинку НИСЭПИ. Как не удивительно и то, что деятельность оставшихся социологических фирм была жестко табуирована и что даже цифирь опросов на политические темы, сделанных по заказу государственных органов, прячут от широкой публики.

В этом плане Беларусь разительно отличается не только от стран развитой демократии, но даже от не блистающей либеральными порядками России, где, как отмечает Дракохруст, «есть и “Левада-центр”, и ФОМ, и ВЦИОМ, которые конкурируют между собой».

Действительно, буквально сегодня «Левада-центр» сообщил, что уровень доверия Владимиру Путину опустился до 29%, в то время как в октябре составлял 34%. Хотя российские власти и объявили этот центр иностранным агентом, но пока терпят.

Лукашенко же в ноябре, желая поддеть украинского президента Владимира Зеленского, напомнил, что уровень доверия к тому со стороны украинцев за полтора года упал с 77% примерно до 28%: «Поэтому, грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала б».

Эта ремарка, однако, показывает, что в Украине по крайней мере с социологией все окей. Она и победу Зеленского в 2019-м четко предсказала, хотя Лукашенко до последнего ставил на Петра Порошенко.

А вот если бы Зеленский захотел в ответ уязвить Лукашенко, то его помощникам долго пришлось бы шарить по интернету в поисках цифири. Возможно, они наткнулись бы на исследование того же Chatham House, согласно которому 61% респондентов считает, что ВНС — «карманная структура, существующая для продвижения интересов А.Г.Лукашенко». И лишь 16% согласны с тезисом, что ВНС выражает мнение народа.

Попытка придать легитимности вождю режима

Почему же сейчас Лукашенко понадобилось масштабное, как он подчеркнул, исследование? «Это очередная попытка легитимации через дополнительные инструменты», — считает координатор «Летучего университета» кандидат социологических наук Татьяна Водолажская.

В комментарии для Naviny.by она предположила: власти, вероятно, чувствуют, что грядущего ВНС самого по себе маловато, что его «представительность провалилась», демонстрация народной воли «провисает», поэтому решено подкрепить это мероприятие «мнением народа», но так, «чтобы не допустить ошибок».

Действительно, если в прежние времена в формировании состава ВНС хотя бы косвенно, формально участвовали трудовые коллективы (они вроде как выдвигали уполномоченных, которые в свою очередь избирали делегатов), то на этот раз все решалось сразу районными Советами и провластными организациями, то есть де-факто номенклатура выдвигала самое себя.

Видимо, после прошлогодних событий, которые Лукашенко называет мятежом , и трудовые коллективы считаются крамольной средой . Но при этом анонсированное исследование даст властям почву утверждать: вот видите, и мнение работяг мы узнали!

Водолажская считает показательным и подчеркнутое намерение Лукашенко пригласить зарубежных социологов: «Наверное, это потому, что [власти] знают: у белорусских официальных институций, которые проводили исследования, дурная репутация». Причем создание этой дурной репутации — «в том числе дело рук сегодняшней власти», подчеркнула собеседница.

К слову, специалисты отмечают, что претензии на особую масштабность исследования говорят о дилетантизме. Для репрезентативности (с ошибкой выборки в пределах 3%) достаточно опросить тысячу, ну максимум полторы тысячи респондентов, на больший охват нет смысла тратиться.

Как провалились «социологи в погонах»

Между тем в июле прошлого года, в разгар предвыборных страстей, когда по стране гулял тот самый мем про 3%, власти уже погорели на попытке доказать, что на самом деле у официального лидера, мол, громадный рейтинг.

Тогда якобы ненароком было обнародовано содержание составленной на имя президента трехстраничной записки с социологическими данными. Документ, подписанный полковником Андреем Павлюченко, начальником Оперативно-аналитического центра при президенте (это одна из спецслужб), гласил, что уровень доверия Лукашенко достиг 76%, а вскоре может составить и все 80%.

Но эксперты высмеяли эту неуклюже состряпанную бумагу, в которой фигурировала несуразно большая выборка в 21 тысячу человек, процентные пункты назывались процентами и было много других грубых косяков. Особым перлом выглядела формулировка, что уровень доверия главе государства выводился «по оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников».

Теперь, как видим, решено действовать тоньше. Но уже сам анонс масштабного исследования из уст Лукашенко подчеркивает удручающее состояние социологии в стране, говорит Дракохруст. Ведь в других государствах это будничное, рутинное дело, и «трудно представить себе, что о подобном объявлял бы Трамп или Байден, Путин или Зеленский».

«Из само́й заграницы приехали специалисты»

Аналитик также обращает внимание на то, что для пущей достоверности решено пригласить иностранцев: «Лукашенко понимает, что его придворной обслуге не верят». В таком подходе, считает собеседник, сквозит подтекст: нашим-то вы цену знаете, потому позовем «правильных».

Наконец, во всем мире не нужно гарантировать анонимность исследования от имени президента, отмечает эксперт. «Это подтверждение того, что общество запугано, что люди думают: скажу не то в опросе — меня на Окрестина потянут», — подчеркнул Дракохруст.

По его мнению, власти намерены использовать исследование в пропагандистских целях, прежде всего для поддержки легитимности Лукашенко: «Вот видите, коль уж вы нашим не верите, то из само́й заграницы приехали специалисты и показали, как вы любите Александра Григорьевича».

Власти не афишируют, какая фирма или фирмы привлечены к опросу, но эксперт сомневается, что за такое дело могли бы взяться организации с мировой репутацией, которой они дорожат.