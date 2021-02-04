В Европарламенте обсудят безопасность БелАЭС

Европарламент 11 февраля проведет дебаты на тему безопасности Белорусской АЭС. Этот вопрос включен в повестку пленарной сессии, которая пройдет 8—11 февраля.





В проекте резолюции, по которой депутаты Европарламента будут голосовать по итогам дебатов, подчеркивается, что ядерная безопасность является ключевым приоритетом для Евросоюза как внутри, так и за пределами его внешних границ.

В документе говорится, что БелАЭС «начала вырабатывать электроэнергию 3 ноября 2020 года, несмотря на многочисленные сохраняющиеся проблемы безопасности и без доказательств степени выполнения рекомендаций экспертного обзора ЕС 2018 года (подготовлен экспертами Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG). — БелаПАН.) и Международного агентства по атомной энергии».

При этом подчеркивается, что данный экспертный обзор в 2018 году выявил многочисленные недостатки, но до сих пор «выполнено лишь ограниченное число его рекомендаций», а их выполнение еще должно быть проверено экспертами ЕС.

«Европейский парламент выражает озабоченность по поводу расположения Островецкой атомной электростанции в 50 км от Вильнюса (Литва) и в непосредственной близости от других стран ЕС, таких как Польша, Латвия и Эстония, — говорится в проекте резолюции. — Выражаем сожаление по поводу того, что проект реализуется, несмотря на протесты белорусских граждан, и что члены белорусских неправительственных организаций, стремящиеся повысить осведомленность о строительстве станции в Островце, подвергаются преследованиям и незаконным арестам».

Европарламент, говорится в резолюции, также озабочен, что проект БалАЭС «реализуется как геополитический проект Беларуси и России и что его строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды».

В проекте резолюции также выражается сожаление по поводу «постоянного отсутствия прозрачности и официальной информации о повторяющихся аварийных остановках реактора и отказах оборудования на этапе ввода станции в эксплуатацию в 2020 году, включая поломку четырех трансформаторов напряжения и неисправность систем охлаждения, в то время как на этапе строительства станции было известно о восьми инцидентах, включая два инцидента, связанных с корпусом реактора».

«Количество и частота инцидентов вызывают серьезную озабоченность в связи с плохим обеспечением качества и контроля на этапах проектирования и строительства станции и ее низкой эксплуатационной безопасностью, что должно быть должным образом рассмотрено в рамках экспертной оценки ЕС», — говорится в проекте резолюции.

В документе Беларусь настоятельно призывают обеспечить «полное соблюдение международных стандартов ядерной и экологической безопасности, а также прозрачное, всеобъемлющее и конструктивное сотрудничество с международными органами», а также предлагается «прекратить избирательное применение стандартов и рекомендаций МАГАТЭ».

«Стандарты ядерной безопасности должны иметь наивысший приоритет не только при планировании и строительстве, но и при эксплуатации атомной электростанции и должны постоянно контролироваться независимым регулирующим органом, — говорится в проекте резолюции. — Европарламент обеспокоен тем, что нынешний регулирующий орган в Беларуси (Госатомнадзор) находится под постоянным политическим давлением и не обладает достаточной независимостью как по форме, так и по существу, поэтому прозрачная и внимательная экспертная оценка также имеет решающее значение на этапе эксплуатации станции».

Европарламент также считает необходимым создать систему раннего предупреждения для измерения радиации в странах ЕС, расположенных вблизи БелАЭС.

В проекте резолюции подчеркивается, что все рекомендации ENSREG по безопасности БелАЭС должны быть выполнены до начала ее коммерческой эксплуатации.