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Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер
Источник материала: Навiны
Сегодня прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и посла США в Беларуси Джули Фишер.
Политик отметила, что для нее «большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси». По словам Тихановской, дружба с США имеет «очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему».
В свою очередь дипломат подтвердила, что «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».
Ранее сообщалось, что с Фишерр
20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп
Вопрос об отправке американского посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения сенатом конгресса США предложенной кандидатуры Фишер на этот пост,
15 декабря сенаторы
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Сегодня прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и посла США в Беларуси Джули Фишер.
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