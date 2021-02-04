Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер

Сегодня прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и посла США в Беларуси Джули Фишер.



Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Политик отметила, что для нее «большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси». По словам Тихановской, дружба с США имеет «очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему».

В свою очередь дипломат подтвердила, что «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».

Ранее сообщалось, что с Фишерр встретился глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение сенату.

Вопрос об отправке американского посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения сенатом конгресса США предложенной кандидатуры Фишер на этот пост, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на брифинге 6 ноября.