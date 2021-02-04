ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Открытый гей впервые стал министром в США

04.02.2021 22:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Открытый гей впервые стал министром в США
Пит Буттиджич. Фото: Stefani Reynolds / Reuters
Бывший кандидат на выдвижение в президенты от Демократической партии Пит Буттиджич стал министром транспорта в США. Это первый открытый гей на позиции министра в истории страны, передает агентство Associated Press.

Сенат, верхняя палата парламента США, поддержал его кандидатуру, выдвинутую президентом Джо Байденом. Вице-президент Камала Харрис, также боровшаяся с Байденом за позицию кандидата от демократов, принимала у Буттиджича присягу.

За Буттиджича проголосовали 86 конгрессменов, 13 высказались против. Как сообщает агентство, он присягал на Библии, принадлежащей его матери, при этом книгу держал в руках его законный муж Частен.

Ранее сообщалось, что Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левайн, рожденную мужчиной. Она таким образом станет первым трансгендером, назначенным на федеральную должность с подтверждением в Сенате.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенат поддержал его кандидатуру, выдвинутую президентом Джо Байденом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор концертного агентства получил три года колонии. Он пытался остановить машину ГАИ, чтобы она не въехала в людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by