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Сборная Беларуси по хоккею поедет на чемпионат мира в обновленном составе
04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На чемпионат мира по хоккею белорусская команда поедет в обновленном составе. В ближайшее время пройдут два отбора. Так что шанс попасть в национальную команду есть и у молодых игроков. Окончательный состав объявят непосредственно перед стартом турнира, передает телеканал «МИР 24».
Чемпионат мира по хоккею пройдет только в Риге. Международная федерация хоккея забрала у Минска право провести этот форум. Матчи пройдут с 21 мая по 6 июня в Латвии без болельщиков.
После того как Беларусь лишили права проведения чемпионата, ей обещали компенсацию. Сейчас обсуждают вопрос о сроках и сумме.
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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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