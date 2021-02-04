Сборная Беларуси по хоккею поедет на чемпионат мира в обновленном составе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На чемпионат мира по хоккею белорусская команда поедет в обновленном составе. В ближайшее время пройдут два отбора. Так что шанс попасть в национальную команду есть и у молодых игроков. Окончательный состав объявят непосредственно перед стартом турнира, передает телеканал «МИР 24».

«Мы будем смотреть, как и что будет проходить, в каком состоянии приедут игроки, насколько будет максимальным состав, поэтому загадывать еще рано, но мы ставим перед собой самые высокие цели. Отмена чемпионата мира в Минске подпортила настроение игрокам и болельщикам, однако я надеюсь, что это станет еще одним мотиватором для наших ребят, которые докажут, что сильнейший выявляется на спортивной площадке», – сказал спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко.

Чемпионат мира по хоккею пройдет только в Риге. Международная федерация хоккея забрала у Минска право провести этот форум. Матчи пройдут с 21 мая по 6 июня в Латвии без болельщиков.

После того как Беларусь лишили права проведения чемпионата, ей обещали компенсацию. Сейчас обсуждают вопрос о сроках и сумме.