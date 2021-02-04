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«Требуем прекратить кампанию запугивания и преследования правозащитников, активистов и NGO в Беларуси»

04.02.2021 22:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская национальная платформа (БНП) Форума гражданского общества Восточного партнерства требует прекратить преследование директора Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского, юриста этой организации Олега Граблевского, а также остановить репрессии в отношении гражданского общества Беларуси.

«Требуем прекратить кампанию запугивания и преследования правозащитников, активистов и NGO в Беларуси»
Фото носит иллюстративный характер

Как отмечается в распространенном БНП заявлении, действия департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении сотрудников Офиса по правам людей с инвалидностью «политически мотивированы и являются преследованием за правозащитную деятельность».

«Мы требуем прекратить кампанию запугивания и преследования в отношении правозащитников, гражданских активистов, некоммерческих организаций в Беларуси. Прекратить все попытки преследования и давления на белорусских правозащитников в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности, в частности, преследование наших коллег — Сергея Дроздовского и Олега Граблевского и немедленно освободить их», — говорится в заявлении.

БНП потребовала от белорусских властей выполнения национальных и международных обязательств по обеспечению гарантий осуществления правозащитной деятельности в стране.

«Мы призываем представителей посольств и международных организаций публично осудить действия представителей власти и призвать к немедленному освобождению Сергея Дроздовского и Олега Граблевского. Призываем специальных докладчиков ООН использовать все возможности их мандатов для незамедлительного влияния в целях прекращения давления на правозащитников и гражданских активистов», — подчеркивается в заявлении.

БНП напоминает, что 21 января департамент финансовых расследований Комитета госконтроля начал проверку в отношении должностных лиц правозащитной организации «Офис по правам людей с инвалидностью». В ведомстве заявили, что она связана с вопросами «возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью». В офисе и дома у сотрудников организации прошли осмотры. У них изъяли технику — компьютеры, мобильные телефоны и документы. В этот же день после обысков Дроздовский и Граблевский были доставлены в ДФР КГК. 2 февраля их снова пригласили в ДФР КГК. Допросы правозащитников длились около семи часов, адвокатов все это время к ним не пускали, отмечается в заявлении.

«Сергей Дроздовский утверждает, что работники ДФР во время допроса называли его преступником, мошенником и оказывали давление. Стало известно, что во время допроса Олега Граблевского зафиксировали, насильно раздели догола во время «беседы», оскорбляли, угрожали тюрьмой и физическим насилием, — отмечается в заявлении БНП. — Хотим отметить, что Сергей Дроздовский передвигается на инвалидной коляске и провести семь часов в одном помещении почти без возможности двигаться было для него пыткой».

Сразу после допроса Дроздовский и Граблевский предали огласке обстоятельства своего пребывания в ДФР в СМИ. 3 февраля днем они оба перестали выходить на связь. Правозащитница Елена Тонкачева сообщила в «Фейсбуке», что их перевели в статус подозреваемых по уголовному делу.

По ее информации, правозащитники были задержаны во второй половине дня 3 февраля и доставлены на допрос в Следственный комитет. Юриста офиса после допроса задержали на трое суток и поместили в ИВС на Окрестина. В отношении Дроздовского применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пресс-служба ДФР КГК не комментирует ситуацию, до пресс-службы Следственного комитета БелаПАН дозвониться пока не удалось.

Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация Беларуси. Учреждение оказывает правовую помощь, консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью. Офис занимается просветительской деятельностью, издает тематическую литературу, а также дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с инвалидностью, преодолением стигматизации в обществе.

 
 
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Белорусская национальная платформа (БНП) Форума гражданского общества Восточного партнерства требует прекратить преследование директора Офиса по правам людей с...
 
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