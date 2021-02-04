Помощь бизнесу, отпуск для самоизоляции и что будет с ценами на нефть через 30 лет. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Рубль сегодня укрепился к доллару и евро по итогам торгов на бирже. А новая оценка экономической конъюнктуры за январь стала оптимистичнее. Индекс настроений, который рассчитывает Нацбанк, за январь улучшился. Как чувствуют себя фондовый рынок Беларуси и мировые сырьевые? Рубрика «Ближе к делу».





На большие дела малого и среднего бизнеса направят свыше 7 миллиардов рублей. Сумма заложена в новой программе правительства на пятилетку «Малое и среднее предпринимательство».

Питательная среда. Малый и средний бизнес поддержат на 7 млрд рублей

Цель – сформировать благоприятную среду для развития сектора. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП превышает 26%. Создавать оптимальный микроклимат будут комплексно: это денежная и нефинансовая помощь государства, поддержка стартапов.

Довольно интересный пункт – введение индекса административной нагрузки на бизнес. Он вполне может стать индикатором для разработки новых пакетов по либерализации предпринимательства. Ещё одна полезная инициатива – институт омбудсмена по защите прав предпринимателей. От игроков рынка ждут обратной связи – инноваций, высокой производительности, ориентации на экспорт.

По безналу. Новый лимит наличного платежа

А вот рассчитываться с ИП и юрлицами «наличкой» за товары и услуги будем по новым правилам. Лимит оплаты сделки – 500 базовых величин. Порядка 14,5 тысячи рублей. Этот пункт новой редакции Указа «О развитии безналичных расчётов» начнёт действовать через три месяца. Ещё одно изменение – кешбэк без подоходного налога. Если платил по карточке или через банкинг. Доходы не должны превышать 2% от суммы оплаты. Это касается платежей, совершённых с начала года и до 1 января 2026.

Знай своего клиента. Нацбанк подвёл итоги и наметил ориентиры

Белорусы стали чаще спрашивать о вкладах и кредитах Нацбанк. В адрес регулятора за прошлый год поступило больше 2,5 тысячи обращений. Много работы было у контакт-центра – почти 19 тысяч запросов. Белорусы хотели разобраться в нюансах валютных операций.

В этом году Нацбанк будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность. Режим денежно-кредитной политики – монетарное таргетирование. Т.е. отталкиваться будут от прироста средней широкой денежной массы. Прогноз – 7–10%. Переход на инфляционное таргетирование, о котором ранее заявляли, решили отложить. Фундамент для процентной политики – разумный компромисс между кредитополучателями и вкладчиками. На начало года срочные банковские депозиты физлиц сократились почти на 5% и превысили 16 миллиардов рублей.

Гарантия доходности инвестиций. Беларусбанк предлагает государственные облигации

Это может быть связано и с перетоком сбережений на фондовый рынок. За декабрь на валютно-фондовой бирже – порядка 600 сделок с облигациями. Большая часть – почти 45% – с государственными. Ведь это один из самых надёжных инструментов фондового рынка.

В 2020 белорусы демонстрировали устойчивый интерес к ценным бумагам Минфина. Их предлагает Беларусбанк. Инвестиция в государственные документарные облигации на предъявителя 7-го выпуска гарантирует доход. И владелец точно знает, когда заработает. К тому же доходы подоходным налогом не облагаются. Номинальная стоимость – 1000 долларов. Купить можно в отделениях банка – это больше 300 точек продаж. Процентная ставка – 3,2% годовых в долларах. Срок обращения – 3 года. Купить облигации на сумму менее одной тысячи базовых – это около 11 тысяч долларов – можно без паспорта.

Прибыльный цвет и блеск. Что будет с нефтью через 30 лет?

Что же касается настроений на мировых сырьевых рынках, то цена на нефть может побить исторический рекорд через 30 лет. Т.е. в 2050 году подорожать до 173 долларов за баррель. Это прогноз. А сейчас стоимость Brent поднялась. Из-за январского соглашения ОПЕК+. Цена на фьючерсы всё ближе к 60 долларам. Золото дешевеет. За унцию дают в районе 1825 долларов. Теряет блеск и серебро – меньше 27 долларов. А вот мировой алмазный рынок стабилен. Спрос устойчивый. Цены в январе пошли вверх.

Отпускной период. Как договориться нанимателю и работнику?

Почти треть россиян не носят на работе маску. Кому-то неудобно, у многих – антитела, а кто-то до сих пор не верит в вирус. Отказываются от маски, даже если настаивает босс.

В Беларуси наниматель может предложить сотруднику уйти в отпуск для самоизоляции или взять на отдых три дня. Это есть в Указе № 512. Только нужно договориться о месте, времени и оплате. В этом поможет разобраться начальник главного юридического управления Минтруда Валентина Масловская.

- Как быть в ситуации, если к общему знаменателю прийти не получается? - Нужно понимать, что инициатива предоставления этого отпуска принадлежит нанимателю. Указ дал право в локальном правовом акте, в коллективном договоре определить сохранение заработной платы за этот период. Сам указ не предусматривает сохранение заработной платы и, конечно же, исключены бюджетные организации. Для работников бюджетных организаций заработная плата сохраняться не будет. - Какой может быть продолжительность отпуска? - У нас нет ограничения ни минимальной, ни максимальной продолжительности. Наниматель определяет тот период, который важен для него, чтобы работник не заразился. Работнику тоже важен этот период, потому что ему важно понимать, сколько ему будут платить в этот период. - Работник говорит, что ему плохо, а работодатель не готов отпустить его из офиса? Есть ли конкретные критерии плохого самочувствия? - Указом тоже предоставлено право нанимателю освобождать работника от работы из-за его болезненного состояния. Продолжительность определена – не более 3 дней на период действия указа. Болезненное состояние, порядок какой будет в организации освобождения работника от работы, как они будут взаимодействовать – все эти подробные условия должны регулироваться локально внутри организации.

Висячие сады Amazon. Доходы гиганта интернет-торговли рекордно выросли

На удалёнке сейчас многие работники гиганта интернет-торговли Amazon. Всего в компании трудится почти 1,5 миллиона человек. Её создатель Джеф Безос решил уйти с поста гендиректора. Поэтому Марк Цукерберг останется один. В большой четвёрке «техмонстров» – Amazon, Apple, Google и Facebook – он станет единственным основателем и боссом компании. Рынок решение Безоса не шокировало. Новый финансовый отчет Amazon превзошёл ожидания. Выручка – больше 125 миллиардов долларов. Годовая прибыль – 14 условных за акцию. Ясно, что компания может позволить себе новый офис – спиралевидную башню в 33 этажа за 3 миллиарда. Там посадят «вертикальный лес». В тени садов Amazon можно будет даже работать.

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