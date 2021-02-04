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Помощь бизнесу, отпуск для самоизоляции и что будет с ценами на нефть через 30 лет. Рубрика «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
Рубль сегодня укрепился к доллару и евро по итогам торгов на бирже. А новая оценка экономической конъюнктуры за январь стала оптимистичнее. Индекс настроений, который рассчитывает Нацбанк, за январь улучшился. Как чувствуют себя фондовый рынок Беларуси и мировые сырьевые? Рубрика «Ближе к делу».
На большие дела малого и среднего бизнеса направят свыше 7 миллиардов рублей. Сумма заложена в новой программе правительства на пятилетку «Малое и среднее предпринимательство».
Питательная среда. Малый и средний бизнес поддержат на 7 млрд рублей
Цель – сформировать благоприятную среду для развития сектора. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП превышает 26%. Создавать оптимальный микроклимат будут комплексно: это денежная и нефинансовая помощь государства, поддержка стартапов.
Довольно интересный пункт – введение индекса административной нагрузки на бизнес. Он вполне может стать индикатором для разработки новых пакетов по либерализации предпринимательства. Ещё одна полезная инициатива – институт омбудсмена по защите прав предпринимателей. От игроков рынка ждут обратной связи – инноваций, высокой производительности, ориентации на экспорт.
По безналу. Новый лимит наличного платежа
А вот рассчитываться с ИП и юрлицами «наличкой» за товары и услуги будем по новым правилам. Лимит оплаты сделки – 500 базовых величин. Порядка 14,5 тысячи рублей. Этот пункт новой редакции Указа «О развитии безналичных расчётов» начнёт действовать через три месяца. Ещё одно изменение – кешбэк без подоходного налога. Если платил по карточке или через банкинг. Доходы не должны превышать 2% от суммы оплаты. Это касается платежей, совершённых с начала года и до 1 января 2026.
Знай своего клиента. Нацбанк подвёл итоги и наметил ориентиры
Белорусы стали чаще спрашивать о вкладах и кредитах Нацбанк. В адрес регулятора за прошлый год поступило больше 2,5 тысячи обращений. Много работы было у контакт-центра – почти 19 тысяч запросов. Белорусы хотели разобраться в нюансах валютных операций.
В этом году Нацбанк будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность. Режим денежно-кредитной политики – монетарное таргетирование. Т.е. отталкиваться будут от прироста средней широкой денежной массы. Прогноз – 7–10%. Переход на инфляционное таргетирование, о котором ранее заявляли, решили отложить. Фундамент для процентной политики – разумный компромисс между кредитополучателями и вкладчиками. На начало года срочные банковские депозиты физлиц сократились почти на 5% и превысили 16 миллиардов рублей.
Гарантия доходности инвестиций. Беларусбанк предлагает государственные облигации
Это может быть связано и с перетоком сбережений на фондовый рынок. За декабрь на валютно-фондовой бирже – порядка 600 сделок с облигациями. Большая часть – почти 45% – с государственными. Ведь это один из самых надёжных инструментов фондового рынка.
В 2020 белорусы демонстрировали устойчивый интерес к ценным бумагам Минфина. Их предлагает Беларусбанк. Инвестиция в государственные документарные облигации на предъявителя 7-го выпуска гарантирует доход. И владелец точно знает, когда заработает. К тому же доходы подоходным налогом не облагаются. Номинальная стоимость – 1000 долларов. Купить можно в отделениях банка – это больше 300 точек продаж. Процентная ставка – 3,2% годовых в долларах. Срок обращения – 3 года. Купить облигации на сумму менее одной тысячи базовых – это около 11 тысяч долларов – можно без паспорта.
Прибыльный цвет и блеск. Что будет с нефтью через 30 лет?
Что же касается настроений на мировых сырьевых рынках, то цена на нефть может побить исторический рекорд через 30 лет. Т.е. в 2050 году подорожать до 173 долларов за баррель. Это прогноз. А сейчас стоимость Brent поднялась. Из-за январского соглашения ОПЕК+. Цена на фьючерсы всё ближе к 60 долларам. Золото дешевеет. За унцию дают в районе 1825 долларов. Теряет блеск и серебро – меньше 27 долларов. А вот мировой алмазный рынок стабилен. Спрос устойчивый. Цены в январе пошли вверх.
Отпускной период. Как договориться нанимателю и работнику?
Почти треть россиян не носят на работе маску. Кому-то неудобно, у многих – антитела, а кто-то до сих пор не верит в вирус. Отказываются от маски, даже если настаивает босс.
В Беларуси наниматель может предложить сотруднику уйти в отпуск для самоизоляции или взять на отдых три дня. Это есть в Указе № 512. Только нужно договориться о месте, времени и оплате. В этом поможет разобраться начальник главного юридического управления Минтруда Валентина Масловская.
Висячие сады Amazon. Доходы гиганта интернет-торговли рекордно выросли
На удалёнке сейчас многие работники гиганта интернет-торговли Amazon. Всего в компании трудится почти 1,5 миллиона человек. Её создатель Джеф Безос решил уйти с поста гендиректора. Поэтому Марк Цукерберг останется один. В большой четвёрке «техмонстров» – Amazon, Apple, Google и Facebook – он станет единственным основателем и боссом компании. Рынок решение Безоса не шокировало. Новый финансовый отчет Amazon превзошёл ожидания. Выручка – больше 125 миллиардов долларов. Годовая прибыль – 14 условных за акцию. Ясно, что компания может позволить себе новый офис – спиралевидную башню в 33 этажа за 3 миллиарда. Там посадят «вертикальный лес». В тени садов Amazon можно будет даже работать.
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Помощь бизнесу, отпуск для самоизоляции и что будет с ценами на нефть через 30 лет. Рубрика «Ближе к делу»
Рубль сегодня укрепился к доллару и евро по итогам торгов на бирже. А новая оценка экономической конъюнктуры за январь стала оптимистичнее. Индекс настроений,...
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