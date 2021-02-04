Мощные снегопады накрыли Беларусь. На дорогах 10-балльные пробки, ночью до -25°C

Источник материала: ОНТ

Очередной сюрприз преподнесла сегодня погода. Мощные снегопады накрыли большую часть страны. В основном это сказалось на передвижении – и техники, и людей. Ведь энергосети, в отличие от предыдущего раза, устояли, не доставив жителям неудобств. Все ли службы оказались готовы? Хроника снежного дня.





С самого утра Минск превратился в большой снежный ком. Ухудшение погоды сказалось на дорожных условиях: снизилась скорость движения, возникли заторы. 7-балльные пробки зафиксированы были даже в середине дня.

В такую погоду малейшая неосторожность – и последствия могут быть самыми серьезными. Без ДТП не обошлось. В столице – без жертв. Оперативно сработали дорожные службы. Только в Минске на расчистку дорог от снега выехало около 700 единиц спецтехники. В первую очередь дорожные службы приводят в порядок магистральные улицы города, потом – второстепенные. Одновременно чистят от снега остановки и пешеходные переходы. К вечеру снегопад утих.

Во власти непогоды оказались и регионы. В Гродно утром пришлось откапывать машины, протаптывать тропинки до автобусных остановок и добираться на работу, в школу в четыре раза дольше. Главные дороги были частично расчищены, но их снова быстро заметало. Образовались 10-балльные пробки.

Засыпало и Могилев. Местные жители говорят, такого обильного снегопада здесь не было три года! На улицы выехала вся снегоочистительная техника. Для расчистки дворов привлекли дополнительные ресурсы. Этот снегопад не привел к серьезным проблемам с электричеством. Случаи были единичные.

В случае ухудшения ситуации необходимые силы и средства для ответа непогоде энергетики готовы мобилизировать! Завтра по стране ожидается сильный ветер и гололедица. В выходные усилятся морозы. Ночью – до -25℃. Но не стоит забывать, что снег – это еще и весело. К счастью, всегда найдется тот, кто напомнит об этом.

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