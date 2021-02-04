|
Посмотрите на девочку, которая вдохновила автора для написания книги "Алиса в стране чудес"
Источник материала: ОНТ
По книге Льюиса Кэрролла снимают кино, а его "Алису в стране чудес" зачитывают до дыр многие поколения. В 1856 году будущий автор мирового бестселлера увлекался фотографией и однажды встретил на прогулке трех очаровательных девочек.
Это были сестры Лидделла. Льюс познакомился с родителями девочек, они сдружились и он начал проводить много времени с семьей Лидделла. Особенно выделял Алису, которая была четвертым ребенком в семье.
Льюис много гулял с детьми, рассказывал им сказки, которые придумывал на ходу. Однажды Алиса попросила рассказать новую историю и будущий писатель выдумал девочку Алису, которая погналась за белым кроликом.
Сказка так впечатлила малышку, что она при каждой встрече просила о продолжении. История обрастала всё новыми подробностями и в итоге была записана на бумаге. Первое название рукописи - "Приключение Алисы под землёй".
Впервые рукопись была опубликована в 1865 году. Но на жизнь реальной, а не выдуманной Алисы, это никак не повлияло. Девочка росла, увлекалась рисованием, а дружба с писателем постепенно сошла на нет.
В 1880 году Алиса вышла замуж, стала домохозяйкой и родила в браке троих детей.
В 1926 году Алиса овдовела. У женщины начались финансовые затруднения и ей пришлось продать первую рукопись. Она выручила за неё внушительную сумму на аукционе "Сотбис".
Женщина ушла из жизни в возрасте 82 лет. На её могиле выбита надпись: «Алиса из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По книге Льюиса Кэрролла снимают кино, а его "Алису в стране чудес" зачитывают до дыр многие поколения. В 1856 году будущий автор мирового бестселлера увлекался...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)