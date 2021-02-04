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Посмотрите на девочку, которая вдохновила автора для написания книги "Алиса в стране чудес"

04.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите на девочку, которая вдохновила автора для написания книги "Алиса в стране чудес"

По книге Льюиса Кэрролла снимают кино, а его "Алису в стране чудес" зачитывают до дыр многие поколения. В 1856 году будущий автор мирового бестселлера увлекался фотографией и однажды встретил на прогулке трех очаровательных девочек. 

Это были сестры Лидделла. Льюс познакомился с родителями девочек, они сдружились и он начал проводить много времени с семьей Лидделла. Особенно выделял Алису, которая была четвертым ребенком в семье. 


Алиса Лидделл (справа) со своими сёстрами Лариной и Эдит. (1859г) Алисе 7 лет. 

Льюис много гулял с детьми, рассказывал им сказки, которые придумывал на ходу. Однажды Алиса попросила рассказать новую историю и будущий писатель выдумал девочку Алису, которая погналась за белым кроликом. 


Алиса Лидделл , 1858 год. Девочке 6 лет 

Сказка так впечатлила малышку, что она при каждой встрече просила о продолжении. История обрастала всё новыми подробностями и в итоге была записана на бумаге. Первое название рукописи - "Приключение Алисы под землёй".


Алиса Лидделл , 1858 год. Девочке 6 лет 

Впервые рукопись была опубликована в 1865 году. Но на жизнь реальной, а не выдуманной Алисы, это никак не повлияло. Девочка росла, увлекалась рисованием, а дружба с писателем постепенно сошла на нет. 


Алиса Лидделл в 20-летнем возрасте, 1872 год. 

В 1880 году Алиса вышла замуж, стала домохозяйкой и родила в браке троих детей. 


В 1926 году Алиса овдовела. У женщины начались финансовые затруднения  и ей пришлось продать первую рукопись. Она выручила за неё внушительную сумму на аукционе "Сотбис".


Алиса Лидделл (Харгривз) в возрасте 80 лет (1932 год) 

Женщина ушла из жизни в возрасте 82 лет. На её могиле выбита надпись: «Алиса из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 

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По книге Льюиса Кэрролла снимают кино, а его "Алису в стране чудес" зачитывают до дыр многие поколения. В 1856 году будущий автор мирового бестселлера увлекался...
 
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