Источник материала: ОНТ

По книге Льюиса Кэрролла снимают кино, а его "Алису в стране чудес" зачитывают до дыр многие поколения. В 1856 году будущий автор мирового бестселлера увлекался фотографией и однажды встретил на прогулке трех очаровательных девочек.

Это были сестры Лидделла. Льюс познакомился с родителями девочек, они сдружились и он начал проводить много времени с семьей Лидделла. Особенно выделял Алису, которая была четвертым ребенком в семье.



Алиса Лидделл (справа) со своими сёстрами Лариной и Эдит. (1859г) Алисе 7 лет.

Льюис много гулял с детьми, рассказывал им сказки, которые придумывал на ходу. Однажды Алиса попросила рассказать новую историю и будущий писатель выдумал девочку Алису, которая погналась за белым кроликом.



Алиса Лидделл , 1858 год. Девочке 6 лет

Сказка так впечатлила малышку, что она при каждой встрече просила о продолжении. История обрастала всё новыми подробностями и в итоге была записана на бумаге. Первое название рукописи - "Приключение Алисы под землёй".



Алиса Лидделл , 1858 год. Девочке 6 лет

Впервые рукопись была опубликована в 1865 году. Но на жизнь реальной, а не выдуманной Алисы, это никак не повлияло. Девочка росла, увлекалась рисованием, а дружба с писателем постепенно сошла на нет.



Алиса Лидделл в 20-летнем возрасте, 1872 год.

В 1880 году Алиса вышла замуж, стала домохозяйкой и родила в браке троих детей.





В 1926 году Алиса овдовела. У женщины начались финансовые затруднения и ей пришлось продать первую рукопись. Она выручила за неё внушительную сумму на аукционе "Сотбис".



Алиса Лидделл (Харгривз) в возрасте 80 лет (1932 год)

Женщина ушла из жизни в возрасте 82 лет. На её могиле выбита надпись: «Алиса из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

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