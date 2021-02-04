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Подлинный автограф Максима Горького представили в музее Максима Богдановича в Минске
Источник материала: ОНТ
Подлинный автограф Максима Горького представили сегодня в минском музее тёзки великого русского писателя. Это часть совместной выставки с академической библиотекой и партнёрами из Нижнего Новгорода. В столицу Поволжья семья Богдановичей переехала 125 лет назад.
Кратко, но ёмко: «Старому другу...» Это был «памятный привет» Богдановичу (отцу) от Горького из итальянского Сорренто. 1924-й – «Заметки из дневника...», большинство тогда опубликовали впервые. Взяли редкую книгу сегодня в Коласовской библиотеке.
В «кладовую знаний» даже академиков не пускают. В кадре – только для зрителей ОНТ. Отсюда в музей и «По поручению Алексея Максимовича...» – книга с автографом супруги Пешкова. Екатерина – свояченица отца белорусского поэта с берегов Волги.
Нижний стал родиной песняра Богдановича. Первые стихи на белорусском, которые не сохранились, были написаны 120 лет назад. Свои опыты показывал крёстной Ольге Сёмовой. Опять же, в городе N создан короткий рассказ «Музыка». Это был его дебют в печати – 1907 год.
«Нижегородский период» – это 12 лет в биографии уроженца Минска. В открытках той поры – «крутые» улицы, по которым Богданович ходил в гимназию. Теперь там педуниверситет. Мемориальная доска и экспозиция – в честь знаменитого выпускника.
В столице Поволжья сейчас известно 4 адреса белорусской семьи. Есть в Нижнем и улица Максима. Фотопортрет 1928 года. «В напоминание старой дружбы», – ответ отца Богдановича Горькому-свояку (жёны – родные сёстры). В этой среде рос песняр.
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Подлинный автограф Максима Горького представили сегодня в минском музее тёзки великого русского писателя. Это часть совместной выставки с академической...
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