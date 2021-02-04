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Подлинный автограф Максима Горького представили в музее Максима Богдановича в Минске

04.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подлинный автограф Максима Горького представили в музее Максима Богдановича в Минске

Подлинный автограф Максима Горького представили сегодня в минском музее тёзки великого русского писателя. Это часть совместной выставки с академической библиотекой и партнёрами из Нижнего Новгорода. В столицу Поволжья семья Богдановичей переехала 125 лет назад.  

Кратко, но ёмко: «Старому другу...» Это был «памятный привет» Богдановичу (отцу) от Горького из итальянского Сорренто. 1924-й – «Заметки из дневника...», большинство тогда опубликовали впервые. Взяли редкую книгу сегодня в Коласовской библиотеке.  

Александр Стефанович, заведующий отделом Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа: «В своих мемуарах Адам Егорович упоминал о том, что книга их объединила. Хранится отдельным книжным комплексом библиотека Адама Егоровича Богдановича. Она составляет чуть более 2 000 наименований. Передали его дети в 1957 году». 

В «кладовую знаний» даже академиков не пускают. В кадре – только для зрителей ОНТ. Отсюда в музей и «По поручению Алексея Максимовича...» – книга с автографом супруги Пешкова. Екатерина – свояченица отца белорусского поэта с берегов Волги.  

Нижний стал родиной песняра Богдановича. Первые стихи на белорусском, которые не сохранились, были написаны 120 лет назад. Свои опыты показывал крёстной Ольге Сёмовой. Опять же, в городе N создан короткий рассказ «Музыка». Это был его дебют в печати – 1907 год.

«Нижегородский период» – это 12 лет в биографии уроженца Минска. В открытках той поры – «крутые» улицы, по которым Богданович ходил в гимназию. Теперь там педуниверситет. Мемориальная доска и экспозиция – в честь знаменитого выпускника.        

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича«Стараемся падтрымліваць адносіны з калегамі. У першую чаргу гэта музей Максіма Горкага ў Ніжнім Ноўгарадзе. І як раз плёнам гэтага супрацоўніцтва з’яўляецца сённяшняя выстаўка. Гэта не разавае мерапрыемства, у нас заключана пагадненне на 5 гадоў. Вельмі цікава даведацца пра краязнаўчую інфармацыю, пра літаратурнае асяроддзе Ніжняга Ноўгарада пачатку XX стагоддзя».

В столице Поволжья сейчас известно 4 адреса белорусской семьи. Есть в Нижнем и улица Максима. Фотопортрет 1928 года. «В напоминание старой дружбы», – ответ отца Богдановича Горькому-свояку (жёны – родные сёстры). В этой среде рос песняр.             

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Теги: Минск
 
 
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Подлинный автограф Максима Горького представили сегодня в минском музее тёзки великого русского писателя. Это часть совместной выставки с академической...
 
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