Можно ли прививаться от COVID-19 людям в инкубационном периоде, рассказал доктор медицинских наук Игорь Стома

Источник материала: ОНТ

Заразиться COVID-19 от существующих сегодня вакцин невозможно, так как они не содержат живого вируса. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.

Игорь Стома: «Все лицензированные зарегистрированные на сегодняшний день вакцины не содержат в себе живого вируса, заразиться от них невозможно».

Также эксперт рассказал, должен ли привиться в качестве превентивной меры человек, который подозревает, что заразился COVID-19.

Игорь Стома: «Доказательных данных о том, что вакцинация у пациентов в инкубационном периоде будет иметь превентивный эффект, нету. Однако нет и данных о том, что она может повредить. То есть по меньшей мере вреда не ожидается, если будет выполнена вакцинация. Но надеяться на то, что она защитит вас, если вы уже в инкубационном периоде, я бы не советовал. Из тех данных, что мы имеем, – хуже не будет».

Игорь Стома ответил на вопрос, на сколько по времени хватит искусственных антител.

Игорь Стома: «Вопрос больше научный, потому что, как мы знаем, мы живем с этой инфекцией около года и практически сказать, что после вакцинации это год–полтора–два мы не можем ни у кого. Разработчики, производители вакцины "Спутник V" утверждают, что это в районе двух лет защитного эффекта. Ряд работ указывает на то, что этот срок может быть от шести месяцев до двух лет. В любом случае, мы ожидаем, что это не пожизненный иммунитет и, возможно, понадобится ревакцинация».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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