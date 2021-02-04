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Можно ли прививаться от COVID-19 людям в инкубационном периоде, рассказал доктор медицинских наук Игорь Стома
Источник материала: ОНТ
Заразиться COVID-19 от существующих сегодня вакцин невозможно, так как они не содержат живого вируса. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.
Также эксперт рассказал, должен ли привиться в качестве превентивной меры человек, который подозревает, что заразился COVID-19.
Игорь Стома ответил на вопрос, на сколько по времени хватит искусственных антител.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Можно ли прививаться от COVID-19 людям в инкубационном периоде, рассказал доктор медицинских наук Игорь Стома
Заразиться COVID-19 от существующих сегодня вакцин невозможно, так как они не содержат живого вируса. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил...
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