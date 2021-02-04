Кому нельзя прививаться вакцинами от COVID-19 и кто должен делать это первым, рассказал врач-инфекционист Игорь Стома

Источник материала: ОНТ

По предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%. Сейчас ведется работа по внесению изменений в инструкцию по данной вакцине, чтобы использовать ее у лиц старше 60 лет. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.

Игорь Стома: «Лично я прививался. Более того, лично я каждый год прививаюсь от сезонного гриппа. И как только появилась доступная вакцина против COVID-19 в Республике Беларусь для медицинских работников, я был одним из первых, кто лично ей привился. Я прививался российской вакциной "Спутник V", это было более 10 дней тому назад первая доза. И мне еще предстоит получить вторую дозу этой вакцины».

Эксперт ответил на вопрос, не рано ли начали использовать вакцину «Спутник V», ведь третья фаза испытаний еще не завершена.

Игорь Стома: «Все из зарегистрированных на сегодняшний день в мире вакцин не завершили третью фазу клинических испытаний. Когда мы говорим о вакцине "Спутник V", то буквально пару дней назад в журнале "Ланцет" были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний. Журнал абсолютно авторитетный. Журнал, который отвечает за те публикации, которые в него попадают. Это британский журнал. Более того, очень важно подчеркнуть, что, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, эффективность клиническая данной вакцины – свыше 91%».

Врач-инфекционист рассказал, кто должен прививаться первым и кому, наоборот, нельзя прививаться вакцинами от COVID-19.

Игорь Стома: «Практически во всех странах мира, в которых стала доступна вакцинация, определены группы приоритета. И группы приоритета по риску заболевания – это, естественно, медицинские работники, это работники сферы образования. Именно эти группы населения начали первыми прививаться и в Республике Беларусь. А дальше возникает вопрос, кто больше всего рискует при заболевании COVID-19. Очень важный вопрос. Конечно, это люди с сопутствующими заболеваниями, это люди старше 60 лет. И дальше возникает вопрос, а можем ли мы на сегодняшний день прививать их вакциной "Спутник V". Хочется обозначить, что уже сейчас ведется работа, инициированная со стороны белорусов, чтобы внести изменения в инструкцию по вакцине "Спутник V", чтобы можно было использовать ее у лиц старше 60 лет».

Игорь Стома уточнил, кому категорически нельзя прививаться.

Игорь Стома: «Когда мы в целом говорим о вакцинации, то, естественно, противопоказана она тем, у кого были тяжелые, подчеркну, аллергические реакции на данную вакцину или компонент данной вакцины. Как правило, до вакцинирования именно в отношении "Спутник V" определить это невозможно. Но я бы советовал в практических условиях нашим врачам очень осторожно относиться к людям с поливалентными аллергиями. Если со стороны данного человека есть положительная настроенность к вакцинации, то, естественно, ее нужно выполнять. Но под строгим контролем и наблюдением. Все эти моменты медицинского осмотра и наблюдения должны соблюдаться в полной мере».

Медик ответил, можно ли прививать вакциной от COVID-19 детей.

Игорь Стома: «На сегодняшний день для людей младше 18 лет вакцина по инструкции не лицензирована, также она не лицензирована по применению у беременных. И это закономерные моменты. Любой новый иммунобиологический препарат, который поступает под регистрацию, он не исследован в большинстве случаев в данных категориях населения. Данных о том, что могут быть последствия, нет. Но нет никаких данных, потому что согласно этическим комитетам начинать исследование препарата у детей или беременных – согласитесь, это достаточно сложная этическая коллизия».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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