Инспекторы ДПС около 700 метров толкали попавший в ДТП автомобиль

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Госавтоинспекции Московского РУВД г. Минска около 700 метров толкали в безопасное место попавший в ДТП автомобиль, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники дорожной милиции выехали на место ДТП, произошедшего на пересечении пр. Жукова и ул. Железнодорожной, где участники инцидента сообщили инспекторам, что оформят дорожно-транспортное происшествие при помощи европротокола. Однако помощь инспекторов всё же потребовалась. Автомобиль одного из потерпевших заглох, и его транспортировка в безопасное место оказалась проблематичной. Узнав об этом, сотрудники ГАИ предложили свою помощь.

Улица Железнодорожная отличается высокой интенсивностью движения автомобильных потоков, и оставленный на проезжей части автомобиль мог стать причиной серьезного затора, а также препятствовал бы движению снегоуборочной техники.

Около 700 метров инспекторы ГАИ толкали машину участника ДТП к удобному месту стоянки.

Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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