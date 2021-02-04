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Инспекторы ДПС около 700 метров толкали попавший в ДТП автомобиль
Источник материала: ОНТ
Сотрудники Госавтоинспекции Московского РУВД г. Минска около 700 метров толкали в безопасное место попавший в ДТП автомобиль,
Сотрудники дорожной милиции выехали на место ДТП, произошедшего на пересечении пр. Жукова и ул. Железнодорожной, где участники инцидента сообщили инспекторам, что оформят дорожно-транспортное происшествие при помощи европротокола. Однако помощь инспекторов всё же потребовалась. Автомобиль одного из потерпевших заглох, и его транспортировка в безопасное место оказалась проблематичной. Узнав об этом, сотрудники ГАИ предложили свою помощь.
Улица Железнодорожная отличается высокой интенсивностью движения автомобильных потоков, и оставленный на проезжей части автомобиль мог стать причиной серьезного затора, а также препятствовал бы движению снегоуборочной техники.
Около 700 метров инспекторы ГАИ толкали машину участника ДТП к удобному месту стоянки.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Сотрудники Госавтоинспекции Московского РУВД г. Минска около 700 метров толкали в безопасное место попавший в ДТП автомобиль, сообщает Управление ГАИ ГУВД...
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