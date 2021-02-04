ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инспекторы ДПС около 700 метров толкали попавший в ДТП автомобиль

04.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Госавтоинспекции Московского РУВД г. Минска около 700 метров толкали в безопасное место попавший в ДТП автомобиль, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники дорожной милиции выехали на место ДТП, произошедшего на пересечении пр. Жукова и ул. Железнодорожной, где участники инцидента сообщили инспекторам, что оформят дорожно-транспортное происшествие при помощи европротокола. Однако помощь инспекторов всё же потребовалась. Автомобиль одного из потерпевших заглох, и его транспортировка в безопасное место оказалась проблематичной. Узнав об этом, сотрудники ГАИ предложили свою помощь.

Улица Железнодорожная отличается высокой интенсивностью движения автомобильных потоков, и оставленный на проезжей части автомобиль мог стать причиной серьезного затора, а также препятствовал бы движению снегоуборочной техники.

Около 700 метров инспекторы ГАИ толкали машину участника ДТП к удобному месту стоянки.

Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Госавтоинспекции Московского РУВД г. Минска около 700 метров толкали в безопасное место попавший в ДТП автомобиль, сообщает Управление ГАИ ГУВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по хоккею поедет на чемпионат мира в обновленном составе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by