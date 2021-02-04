Сборная Беларуси проведет товарищеский матч с командой Гондураса

Источник материала: ОНТ

В ходе подготовки к отборочному турниру чемпионата мира по футболу сборная Беларуси дома сыграет с командой Гондураса.

Матч запланирован на 24 марта. Сборная Гондураса располагается в рейтинге ФИФА на 64-м месте, наша команда – на 88-й позиции. Ранее наши футболисты уже встречались с этим соперником. В 2010 году на товарищеском турнире поединок со сборной Гондураса завершился вничью – 2:2. Белорусские футболисты стартуют в отборе на чемпионат мира 2022 года домашним поединком с Эстонией 27 марта, а через четыре дня на выезде сразятся с Бельгией. Также в нашей квалификационной группе – команды Чехии и Уэльса.

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