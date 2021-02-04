ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роман Головченко провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

04.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Роман Головченко провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

Для сверки часов и обсуждения назревших вопросов. В Казахстан сегодня отправился премьер-министр Беларуси, чтобы принять участие в Евразийском межправсовете.  

Роман Головченко прилетел в аэропорт Алматы – здесь завтра пройдет заседание. Глобальный форум – это ещё и возможность двусторонних контактов. Сегодня глава белорусского правительства провел переговоры со своим коллегой из Кыргызстана. С этой страной в прошлом году у нас отмечен рост товарооборота. И Минск рассчитывает на реализацию новых проектов. Речь шла о развитии сборочных производств белорусских тракторов в Кыргызстане.  

Более широкие темы, которые касаются всех участников интеграции и государств-наблюдателей, обсудят на совете. В повестке – 11 вопросов об улучшении работы Евразийского экономического союза. Что касается Договора об общем рынке газа ЕАЭСего подписание ожидается в следующем году, сообщили сегодня в Евразийской экономической комиссии.  А вот планов введения единой валюты в ЕАЭС нет, эта тема даже не обсуждается. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для сверки часов и обсуждения назревших вопросов. В Казахстан сегодня отправился премьер-министр Беларуси, чтобы принять участие в Евразийском межправсовете.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по хоккею поедет на чемпионат мира в обновленном составе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by