Роман Головченко провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

Источник материала: ОНТ

Для сверки часов и обсуждения назревших вопросов. В Казахстан сегодня отправился премьер-министр Беларуси, чтобы принять участие в Евразийском межправсовете.

Роман Головченко прилетел в аэропорт Алматы – здесь завтра пройдет заседание. Глобальный форум – это ещё и возможность двусторонних контактов. Сегодня глава белорусского правительства провел переговоры со своим коллегой из Кыргызстана. С этой страной в прошлом году у нас отмечен рост товарооборота. И Минск рассчитывает на реализацию новых проектов. Речь шла о развитии сборочных производств белорусских тракторов в Кыргызстане.

Более широкие темы, которые касаются всех участников интеграции и государств-наблюдателей, обсудят на совете. В повестке – 11 вопросов об улучшении работы Евразийского экономического союза. Что касается Договора об общем рынке газа ЕАЭС, его подписание ожидается в следующем году, сообщили сегодня в Евразийской экономической комиссии. А вот планов введения единой валюты в ЕАЭС нет, эта тема даже не обсуждается.

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