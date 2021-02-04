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Участники фестиваля снежных скульптур «Мир кристаллов» готовятся к открытию

04.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

6 февраля в столице стартует фестиваль снежных скульптур «Мир кристаллов», информирует Telegram-канал Минского горисполкома.

Участникам фестиваля повезло – материала для скульптур в Минске сейчас достаточно и, пока дорожные службы борются с обильными осадками, зимние скульпторы готовятся к открытию фестиваля.

Полюбоваться произведениями снежного искусства можно будет в Ботаническом саду, начиная с 6 февраля (торжественное открытие – в 15.00).

Фото и видео: Telegram-канал «Минск. Официально»

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Теги: Минск
 
 
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6 февраля в столице стартует фестиваль снежных скульптур «Мир кристаллов», информирует Telegram-канал Минского горисполкома. Участникам фестиваля повезло –...
 
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