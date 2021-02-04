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Андрей Костицын дисквалифицирован на семь матчей за грязный хит

05.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский хоккеист Андрей Костицын, выступающий сейчас за чешский клуб «Пардубице», дисквалифицирован на семь матчей за грязный силовой прием.


hockey.by

В матче против «Оломоуца» Костицын-старший сделал две голевые передачи, но затем был удален за удар в голову. Результатом столкновения стал сломанный нос соперника.

Отметим, что белорус только две недели назад перешел в «Пардубице». В 4 матчах Андрей Костицын успел набрать 4 (0+4) очка.

 
 
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Белорусский хоккеист Андрей Костицын, выступающий сейчас за чешский клуб «Пардубице», дисквалифицирован на семь матчей за грязный силовой прием.
 
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