Столкновение BMW и Toyota на МКАД попало на видео

Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись на МКАД, момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

Авария произошла утром 4 февраля на кольцевой дороге в районе Чижовки. Как видно на записи, столкнулись попутные BMW и Toyota, после чего последний врезался в отбойник.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.