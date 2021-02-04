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Столкновение BMW и Toyota на МКАД попало на видео

05.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись на МКАД, момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

Авария произошла утром 4 февраля на кольцевой дороге в районе Чижовки. Как видно на записи, столкнулись попутные BMW и Toyota, после чего последний врезался в отбойник.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.

 
 
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Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ.
 
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