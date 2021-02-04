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В России и Украине прошли акции солидарности с Беларусью

05.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России и Украине прошли акции солидарности с Беларусью

  • 4.02.2021, 23:02
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В России и Украине прошли акции солидарности с Беларусью

Акции прошли в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

В России и Украине прошли акции солидарности с Беларусью.

Беларусы Киева выходят 180 дней подряд.


«Выражаем солидарность со всеми белорусами, что продолжают выходить на протесты. А также не забываем Тадеуша Костюшко - по-настоящему историческую личность», - говорят участники акции.

Белорусы Санкт-Петербурга собрались сегодня на улице Костюшко в честь его 275-го юбилея.

«Сколько бы власти не закрывали магазины с национальной символикой, вы не уберете ее из наших сердец!» - передают белорусы Петербурга.

В Москве на регулярной акции солидарности также собрались поздравить всех свободомыслящих земляков с юбилейным днем рождения знаменитого на весь мир борца за справедливость.


«Цитата Тадеуша Костюшко меткой стрелой сквозь века доносит актуальность сражения за свободу до сердец всех неравнодушных представителей современности: «Нужно пожертвовать многим, чтобы спасти все…».

Сложно переоценить ту жертвенность, которая царит сейчас в нашем обществе. Важно, не забывать ради чего всё это!», - пишут телеграм-каналу «Баста!» белорусы Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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