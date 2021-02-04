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Акция пенсионеров в Минске: Мы будем выходить каждый день!
Источник материала: Хартия'97
Акция пенсионеров в Минске: Мы будем выходить каждый день!
Видеофакт.
Пенсионеры провели акцию в столице.
«Бабушки и деды - идём до победы» - скандировали сегодня пенсионеры, собравшись около станции метро Пушкинская.
«Нам запретили выходить по понедельникам - мы будем выходить каждый день!», - передают свободные пенсионеры.
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