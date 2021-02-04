Источник материала: Хартия'97

Акция пенсионеров в Минске: Мы будем выходить каждый день! 4.02.2021, 22:40

2,585

иллюстрационное Фото

Видеофакт.

Пенсионеры провели акцию в столице.

«Бабушки и деды - идём до победы» - скандировали сегодня пенсионеры, собравшись около станции метро Пушкинская.

«Нам запретили выходить по понедельникам - мы будем выходить каждый день!», - передают свободные пенсионеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.