Источник материала: Хартия'97

Деньги – в Беларуси, имущество – на родственниках: СМИ оценили активы соратника Медведчука 4.02.2021, 22:31

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фото: novyny.24tv.ua

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак хранит в белорусских банках около 7 миллионов евро.

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, против которого введены санкции, значительную часть имущества записал на своих родственников и близких, поэтому введенные СНБО санкции их не затронут.

Об этом говорится в материале уверены в Слідство.Інфо .

Так, в своей официальной декларации за 2019 Козак указал доли в 12 компаниях, дом на 330 кв м в селе Сокольники, под Львовом, и офис на 100 кв м во Львове. В Киеве он арендует дом у компании Оксаны Марченко, жены лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого называют "настоящим владельцем" заблокированных вчера телеканалов NewsOne, Zik и «112 Украина».

Также большинство средств (около 7 млн евро) Козак хранит в белорусских банках. Санкции эти средства "не зацепят". В украинском Укрстройинвестбанке у Козака – более 378 000 грн и €3000. Наличными депутат хранит €150 000 и почти 2,5 млн грн.

Немало и других активов обойдут украинские санкции, утверждают журналисты. Это касается имущества, которое официально принадлежит родным Козака.

Так, младший брат Тараса Козака Богдан и брат Виктора Медведчука Сергей владеют несколькими компаниями, которые занимаются грузовыми автомобилями, стройматериалами, строительством и управлением предприятиями.

Журналисты выяснили, что Богдан Козак владеет 12-ю квартирами в Киеве, в том числе квартирой площадью почти 250 кв м на Печерске. Во Львове ему принадлежат более 10 объектов недвижимости. Во Львовской области брат депутата арендует 24 земельных участка.

70-летняя мать Тараса Козака София владеет квартирой и паркоместом во Львове, а также домом и тремя земельными участками – во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежат четыре квартиры в новостройке в Киеве.

Наталья Лавренюк, которая, по информации программы «Схемы», является гражданской женой Тараса Козака, занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко. По данным журналистов, Лавренюк владеет 25% акций в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в российском Ханты-Мансийске. Марченко якобы контролирует в этой компании 61%.

Лавренюк владеет квартирой в Киеве, десятью земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове и элитным автомобилем MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 года выпуска. Сейчас такой автомобиль, по данным журналистов, стоит около 3 млн грн.

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