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Родственник Алексея Навального стал главой села под Киевом

05.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Родственник Алексея Навального стал главой села под Киевом

  • 4.02.2021, 22:02
  • 3,064
Родственник Алексея Навального стал главой села под Киевом
Фото: bbc.com

Сейчас в этом селе живут 11 человек с фамилией Навальный.

Главой села Новое Залесье в Киевской области является Павел Навальный, утверждающий, что он является родственником российского оппозиционного политика, пишет BBC Украина.

"Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", - рассказал Павел Навальный.


Павел Навальный
фото: bbc.com

Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, "был миллион раз".

Как рассказал глава села, его сосед и друг - Александр Навальный - двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.

На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.

На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.

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Сейчас в этом селе живут 11 человек с фамилией Навальный.
 
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