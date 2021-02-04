Источник материала: Хартия'97

Родственник Алексея Навального стал главой села под Киевом 4.02.2021, 22:02

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Фото: bbc.com

Сейчас в этом селе живут 11 человек с фамилией Навальный.

Главой села Новое Залесье в Киевской области является Павел Навальный, утверждающий, что он является родственником российского оппозиционного политика, пишет BBC Украина .

"Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", - рассказал Павел Навальный.



Павел Навальный

фото: bbc.com

Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, "был миллион раз".

Как рассказал глава села, его сосед и друг - Александр Навальный - двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.

На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.

На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.

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