На выходных в Беларуси — морозы до -25

Завтра, 5 февраля, ожидается гололедица, ночью местами на юго-востоке Беларуси - усиление ветра до 15-18 м/с. А на выходных придут морозы, до -25.

В пятницу во многих районах пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью будет -11..-17°С, на юге -8..-10°С, днем -4..-10°С.

На выходных похолодает.

В субботу, 6 февраля, ночью и утром местами ожидается небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ночью ожидается -10..-18°С, местами до -20°С, днем -7..-14°С, сообщает Белгидромет.

В воскресенье, 7 февраля, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -15..-22°С, местами -23..-25°С, днем -7..-14°С.