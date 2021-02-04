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В Беларуси продлены до 2025 года преференции в сфере агроэкотуризма

05.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля подписал указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма, доработанный правительством по результатам совещания у главы государства 21 января 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Беларуси продлены до 2025 года преференциальные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО "Белагропромбанк", следует из указа №40 от 4 февраля 2021 года.

Речь идет о возможности получения кредита в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет.

Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Уточнен порядок прекращения такой деятельности и предоставления отчетности.

 
 
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Лукашенко 4 февраля подписал указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма, доработанный правительством по результатам совещания 21 января 2021...
 
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