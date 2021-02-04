|
Власти РБ отменили ограничение по сумме для получения экспортного кредита
Источник материала: АФН
В Беларуси подписан указ №39, предоставляющий Банку развития РБ в рамках экспортного кредитования в 2021-2022 годах помимо экспортных кредитов использовать такие финансовые инструменты, как факторинг (уступка денежного требования), постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.
По списку правительства, в 2021-2022 годах предоставляется право банкам Беларуси выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам.
Кроме того, отменено ограничение по минимальной сумме экспортной поставки, ниже которой экспортный кредит не предоставляется. В настоящее время это $200 тыс.
Страховым организациям, собственный капитал которых составляет не менее Br25 млн, предоставляется право без привлечения средств бюджета для осуществления страховых выплат проводить страхование экспортных рисков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси подписан указ № 39, предоставляющий Банку развития РБ в рамках экспортного кредитования в 2021-2022 годах помимо экспортных кредитов использовать такие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)