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Светлана Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер
Источник материала: Партизан
Сообщается в ее телеграм-канале.
Тихановская отметила: «Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему».
Джули Фишер в
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Сообщается в ее телеграм-канале.
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