Светлана Тихановская встретилась с послом США Джули Фишер

Тихановская отметила: «Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему».













твиттере посольства США в Джули Фишер впосольства США в Минске подтвердила, что «США будут продолжать защищать народ Беларуси и людей, которые сталкиваются с беспрецедентной жестокостью при выражении своих свобод».



