|
Родственник главного врага Путина - Павел Навальный стал главой села под Киевом
Источник материала: Партизан
Будущий оппозиционер часто приезжал в гости к родственникам в украинское село. Сейчас там живут 11 человек с фамилией Навальный.
Будущий оппозиционер часто приезжал в гости к родственникам в украинское село. Сейчас там живут 11 человек с фамилией Навальный.
Главой села Новое Залесье в Киевской области является Павел Навальный, утверждающий, что он является родственником российского оппозиционного политика,
"Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", - рассказал Павел Навальный.
Павел Навальный. bbc.com
Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, "был миллион раз".
Как рассказал глава села, его сосед и друг - Александр Навальный - двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.
На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.
На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будущий оппозиционер часто приезжал в гости к родственникам в украинское село. Сейчас там живут 11 человек с фамилией Навальный.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)