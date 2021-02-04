Регион-крепость: усиление Калининграда в ответ на активность НАТО

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минобороны РФ в 2021 году завершит формирование полноценной мотострелковой дивизии в Калининградской области. В новую структуру войдет 79-я отдельная бригада (части в Советске и Калининграде) – танковый, артиллерийский и мотострелковые полки. Дивизия в составе армейского корпуса Балтийского флота дополнительно прикроет Западное стратегическое направление. И уже в сентябре будет участвовать в российско-белорусских стратегических командно-штабных учениях "Запад-2021" на пяти военных полигонах Беларуси.

Развитие (усиление) Калининградской группировки войск выглядит неизбежным и своевременным, ведь передовые батальоны иностранных войск НАТО в странах Балтии (всего около 5000 "штыков") в августе 2020 года получили "второй эшелон" – 5-й армейский корпус и войска США в количестве 5500 человек, размещенные на постоянной основе в Польше. Альянс в Балтийском регионе декларирует своей целью исключительно "сдерживание" России, но откровенно провокационные действия и агрессивные планы перечеркивают эту концепцию.

Стратегические бомбардировщики США в 2020 году более десяти раз приближались российским границам (годом ранее зафиксировано два "залета"). В ходе учений Allied Sky 2020 экипажи американских стратегов учились применять крылатые ракеты по объектам на территории РФ из воздушного пространства Эстонии. Несмотря на пандемию, в Балтийском регионе также состоялись антироссийские по сути учения НАТО Defender Europe 20 Plus, Baltops-2020. А на перспективу в США разрабатывают сценарий "превентивного удара" по Калининградской области.

Следим за словами и руками

Специалисты военно-морского аналитического центра США (Center for Naval Analyses) рассчитывают, что Пентагону и НАТО удастся "взять Калининград" внезапным и одновременным ударом по кораблям Балтийского флота России, оперативно-тактическим комплексам "Искандер", инфраструктуре Балтийска (главная база БФ). Самые важные цели – системы ПВО-ПРО С-400 "Триумф", которые превращают Калининградскую область в неприступную крепость (зона A2/AD) и контролируют воздушное пространство над Латвией, Литвой, Польшей, значительной частью Балтийского моря. Последний пункт стройного плана – "ликвидация российских войск" в Калининграде, преимущественно силами 30-тысячной группировки польской армии. Разумеется, превентивный удар и "освободительный поход" намечаются исключительно для защиты стран Балтии от "российской угрозы".

Возможно, это лишь "брожение умов", а не официальная позиция Пентагона или Белого дома, но ведь кто-то финансирует подобные исследования достаточно серьезными американскими организациями. Ранее опубликован аналогичный план Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation) по захвату Калининградской области и передаче его Польше. В ходе командно-штабных учений "Зима-2020" польская армия в формате компьютерного моделирования за пять дней проиграла (во всех смыслах) войну с Россией и Беларусью. Летом в Европе состоятся масштабные маневры с привлечением американских войск Defender Europe-2021, а в начале февраля действующий глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард развернуто заявил в издании ВМС о возможности ядерной войны с Россией.

Подобная стратегия ответственному военачальнику совершенно не к лицу. Особенно на фоне продления Москвой и Вашингтоном Договора СНВ. Неслучайно отдельные комментаторы статьи Чарльза Ричарда напоминают о Кубинском ракетном кризисе и предлагают уволить адмирала-колумниста. Трезвомыслящие читатели отмечают, что говорить о возвращении Калининграда или удара по нему бессмысленно, ведь "там собрано столько оружия и войск, что русским хватит дойти до Парижа".

Динамика обороноспособности

В условиях затянувшейся военно-политической турбулентности Россия и Беларусь внимательно следят за словами и делами "партнеров". Продолжается подготовка к стратегическим командно-штабным учениям "Запад-2021", которые состоятся 10-16 сентября. Они позволят отработать – с учетом влияния стран НАТО – практические действия региональной группировки войск, объединенной системы РЭБ и Единой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь. То есть послужат укреплению обороноспособности Союзного государства в целом и особо – стратегически важного Калининградского региона.

А пока расчеты ОТРК "Искандер-М" Балтийского флота отрабатывают скрытное выдвижение в позиционные районы и нанесение ракетных ударов по аэродромам, командным пунктам, другим стратегическим объектам условного противника. Корабли Балтфлота в морских полигонах выполняют весь спектр боевых задач, включая ПВО и защиту от оружия массового поражения. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации учатся метко поражать наземные цели на полигоне в восточной части региона. Морская пехота и танкисты Балтийского флота выполняют боевые стрельбы на Калининградском побережье.

Ранее в Минобороны РФ заявили о переформировании расположенного в Калининградской области танкового батальона в отдельный полк, который получил модернизированные танки Т-72Б3М с новой системой управления огнем и улучшенной защитой от кумулятивных боеприпасов. Артиллерийская бригада перевооружена на дальнобойные РСЗО "Смерч" калибра 300 мм. В регионе развернуто несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Флотская авиация пополнилась многоцелевыми истребителями Су-30СМ и модернизированными вертолетами Ка-27М. Калининградскую прописку в 2018 году получили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" (ракетная бригада армейского корпуса Балтийского флота). По данным американских исследователей, Калининград прикрывают также значительные силы и средства Западного военного округа, дислоцированные на "большой земле", за пределами региона.

Старшие партнеры постоянно подталкивают Латвию, Литву, Эстонию и Польшу к "игре на обострение". Что вызывает предсказуемое усиление российской оборонительной составляющей в регионе.