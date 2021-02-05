ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шпаковский: Все таки какая-то внутренняя неадекватность у наших властей есть

05.02.2021 06:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Шпаковский: Все таки какая-то внутренняя неадекватность у наших властей есть
Политолог Александр Шпаковский. Скриншот видео "Беларусь 1"
Во всяком случае в социально-экономическом блоке.

То в предвыборный год реформу оплаты труда бюджетников затеют, то на выходе из политического кризиса вводят новые правила налогообложения, в результате чего резко дорожают лекарства.

А по кому ударит подорожание лекарств? Правильно, по пенсионерам. А кто такие пенсионеры? Это мощнейшая группа влияния, родители, дедушки и бабушки всех остальных белорусов.

И кто будет виноват в массовом сознании в этом происшествии? Естественно, Президент, которого, уверен, как и в случае с оплатой труда бюджетников, заверили, что никто "не пострадает".

А сейчас государство будет мужественно решать возникшие проблемы и " мягко вливать новый НДС в ценник". Возникает вопрос, а почему нельзя было сразу просчитать риски и "мягко влить" изначально?

Когда-то, обсуждая реформу конституции в редакции газеты "Беларусь Сегодня" в кампании экс-генпрокурора Григория Василевичи и декана ФФСН БГУ Вадима Гигина, от кого-то из коллег я услышал дельное предложение присваивать законам имена их разработчиков и инициаторов как в США.

Мне кажется, что очень актуальное предложение. Пусть бы люди знали, что зарплату им урезал конкретный Пупкин, "реформу" с подорожанием лекарств придумал Васечкин и т.д.

Глядишь, и качество проработки управленческих решений могло бы внезапно улучшиться.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То в предвыборный год реформа оплаты труда бюджетников, то на выходе из политического кризиса подорожание лекарств...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден пообещал заставить Россию заплатить за все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by