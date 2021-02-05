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Политолог Александр Шпаковский. Скриншот видео "Беларусь 1"

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шпаковский: Все таки какая-то внутренняя неадекватность у наших властей есть То в предвыборный год реформа оплаты труда бюджетников, то на выходе из политического кризиса подорожание лекарств...

Во всяком случае в социально-экономическом блоке.То в предвыборный год реформу оплаты труда бюджетников затеют, то на выходе из политического кризиса вводят новые правила налогообложения, в результате чего резко дорожают лекарства.А по кому ударит подорожание лекарств? Правильно, по пенсионерам. А кто такие пенсионеры? Это мощнейшая группа влияния, родители, дедушки и бабушки всех остальных белорусов.И кто будет виноват в массовом сознании в этом происшествии? Естественно, Президент, которого, уверен, как и в случае с оплатой труда бюджетников, заверили, что никто "не пострадает".А сейчас государство будет мужественно решать возникшие проблемы и " мягко вливать новый НДС в ценник". Возникает вопрос, а почему нельзя было сразу просчитать риски и "мягко влить" изначально?Когда-то, обсуждая реформу конституции в редакции газеты "Беларусь Сегодня" в кампании экс-генпрокурора Григория Василевичи и декана ФФСН БГУ Вадима Гигина, от кого-то из коллег я услышал дельное предложение присваивать законам имена их разработчиков и инициаторов как в США.Мне кажется, что очень актуальное предложение. Пусть бы люди знали, что зарплату им урезал конкретный Пупкин, "реформу" с подорожанием лекарств придумал Васечкин и т.д.Глядишь, и качество проработки управленческих решений могло бы внезапно улучшиться.