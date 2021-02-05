Источник материала: UDF



Фото: Tom Brenner / REUTERS

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Байден пообещал заставить Россию заплатить за все США заставят Россию заплатить за все свои действия.

Об этом заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте, передает РИА Новости.«Я ясно дал понять президенту Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить», — сказал он.Ранее Байден заявил, что Штаты сталкиваются с «решимостью России нанести ущерб американской демократии». В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан перечислил претензии Вашингтона к Москве. По его словам, в новой администрации намерены добиться того, чтобы Россия ответила за «вмешательство в американскую демократию и отравление химическим оружием граждан на территории Европы». Салливан отметил, что Москва также несет ответственность за ряд кибератак и «многие другие вещи». Помощник президента подчеркнул, что США начнут предпринимать действия против Москвы тогда, когда сочтут это необходимым.4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).