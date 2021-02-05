ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Три угрожающих тренда, которые могут привести к коллапсу белорусской экономики

05.02.2021 06:22 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Три угрожающих тренда, которые могут привести к коллапсу белорусской экономики
Фото: Getty Image
Кажется, что в начала текущего года белорусские власти так озабочены борьбой с инакомыслием и репрессиями, что почти не думают о ситуации в экономике. Впрочем, возможен другой вариант: руководство страны предпочитает делать вид, что все идет неплохо, чтобы избежать очередного тяжелого разговора с населением.

UDF.BY выделил три угрожающих тренда, которые могут привести к коллапсу белорусской экономики.

Россия не только не помогает, но и сокращает помощь


Многие годы «экономическое чудо» режима Лукашенко строилось на российских субсидиях. Сейчас, когда ВВП страны упал, власти нуждаются в них, как никогда прежде. Но Москва реальной помощи не предоставляет.

Да, Владимир Путин объявил осенью о выделении кредита в $1,5 млрд., но, во-первых, Минск пока получил лишь $500 млн, во-вторых, неизвестно когда выделят остальные деньги (и выделят ли), и, в третьих, основная часть этого и так не очень внушительного кредита пойдет на рефинансирование долга белорусской стороны.

Мало того, что Россия не оказывает реальной помощи режиму Лукашенко, так и продолжает сокращать субсидии и дотации.

К неудовольствию Лукашенко цена на газ выросла до $128,5 за тысячу кубометров. В то же время на днях стало известно, что для Молдовы стоимость российского газа снизится (в прошлом году она составляла $148).

Что касается нефти, то «Минский барометр» отмечает в свежем выпуске: «Соглашение о компенсации за поставки грязной нефти в 2019 году так и не достигнуто. Похоже, Беларусь осталась единственной пострадавшей страной, не получившей эти компенсации. Важно также отметить, что, судя по словам Головченко, в 2021 году, как и в 2020-м, заключить с Россией генеральное соглашение по поставкам нефти не удалось – Беларуси приходится договариваться с каждым поставщиком. Российское правительство самоустранилось от регулирования отношений с Беларусью в этой сфере. Это показывает, что конфликт с Россией из-за нефти принес не только мгновенные высокие издержки для Беларуси, но и долгосрочные».

Проблемы на предприятиях-гигантах


Вот лишь новости последних дней.

Чтобы спасти Белорусский металлургический завод, Минфин продал банкам валютных облигаций на $619 миллионов. Возможно, их взяли из золотовалютных резервов, которые и так сокращаются.

СМИ пишут о плачевном состоянии некогда процветающего БМЗ: гиганту в этом году нужно найти миллиарды рублей на выплаты по долгам и кредитам.

Тем временем российский «Уралкалий» прокомментировал заключение долгосрочного контракта между Белорусской калийной компанией и компанией IPL — крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений.

«Цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений», – отметил генеральный директор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий.


Проще говоря, россияне намекают на демпинг со стороны «Беларуськалия». Выходит, что предприятие, которое является крупнейшим налогоплательщиком, заключило не очень выгодный для себе контракт – что не может отразиться на отчислениях в бюджет.

Стоит также напомнить, что вышеупомянутый БМЗ потерял европейский рынок из-за демпинга.

Готовятся новые санкции


В декабре Евросоюз утвердил третий пакет санкций, в том числе экономических. В черный список попали семь юрлиц: ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

Но уже готовится новый пакет санкций. И как рассказал советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорко, они настаивают, чтобы черные списки включали больше юрлиц и людей, которые финансируют режим Лукашенко.

Кроме того, команда Тихановской работает с зарубежными компаниями, которые ведут дела с предприятиями Управделами президента – чтобы максимально отсечь эти контакты.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2021 год уже выглядит тяжелейшим испытанием для экономики страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
180 дзён пратэсту: беларускі – намінанты на Нобелеўскую прэмію, справа «Белгазпрамбанку» і новыя прысуды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by