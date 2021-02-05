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Наряды советских модниц. Что из этого вы готовы надеть прямо сейчас?

05.02.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наряды советских модниц. Что из этого вы готовы надеть прямо сейчас?

Моде свойственно меняться, но многие тренды склонны возвращаются. Эта одежда была популярной в советские времена, но тогда существовало очень много ограничений нравственного характера. Что из этих моделей вы смогли бы носить сегодня? 


Легкий плащик оверсайз


Модный костюм


Летнее платье


Стильное пальто


Лыжный костюм


Рубашки-сафари и светлые брюки


Летний стиль


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Моде свойственно меняться, но многие тренды склонны возвращаются. Эта одежда была популярной в советские времена, но тогда существовало очень много ограничений...
 
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