Наряды советских модниц. Что из этого вы готовы надеть прямо сейчас?

Источник материала: ОНТ

Моде свойственно меняться, но многие тренды склонны возвращаются. Эта одежда была популярной в советские времена, но тогда существовало очень много ограничений нравственного характера. Что из этих моделей вы смогли бы носить сегодня?



Легкий плащик оверсайз



Модный костюм



Летнее платье



Стильное пальто



Лыжный костюм



Рубашки-сафари и светлые брюки



Летний стиль





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram