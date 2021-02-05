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Наряды советских модниц. Что из этого вы готовы надеть прямо сейчас?
Источник материала: ОНТ
Моде свойственно меняться, но многие тренды склонны возвращаются. Эта одежда была популярной в советские времена, но тогда существовало очень много ограничений нравственного характера. Что из этих моделей вы смогли бы носить сегодня?
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Моде свойственно меняться, но многие тренды склонны возвращаются. Эта одежда была популярной в советские времена, но тогда существовало очень много ограничений...
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