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Кайли Миноуг впервые выйдет замуж
Источник материала: ОНТ
Супругом певицы станет креативный директор британского GQ Пол Соломонс, с которым она состоит в отношениях с 2018 года,
Информацию о бракосочетании Кайли Миноуг и Пола Соломонса распространило издание Daily Mail, со ссылкой на мачеху Соломонса. В интервью СМИ женщина сказала, что семья узнала о предстоящем событии недавно и все подробности свадьбы пока хранятся в секрете.
Однако представители Миноуг не подтвердили эту информацию, отметив, что пара счастлива и без официальных церемоний.
Кайли и Пол состоят в отношениях с 2018 года. Предыдущий бойфренд исполнительницы актёр Джошуа Сасс едва не повёл Миноуг под венец, но, после обнародования информации об изменах Сасса, в 2017 году пара рассталась .
Фото: dailymotion.com
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Супругом певицы станет креативный директор британского GQ Пол Соломонс, с которым она состоит в отношениях с 2018 года, рассказывает журнал Tatler. Информацию о...
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