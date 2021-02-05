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Реалистичные до жути торты, которые вы точно не захотите съесть! Только взгляните на пятый номер!
Источник материала: ОНТ
Сегодня можно заказать любой торт на праздник. Дизайнерские десерты уже никого не удивляют, но работами этого кулинарного художника рискнет полакомиться не каждый.
Натали Сайдсерф из США получила международное признание, благодаря своему таланту создавать невероятно реалистичные торты.
В 2014 году Food Network объявила Натали одним из самых талантливых молодых мастеров тортов.
Торты в виде людей или человеческих частей выглядят настолько реалистично, что даже пугают...
Какой из этих тортов вы бы точно не решились съесть?
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Сегодня можно заказать любой торт на праздник. Дизайнерские десерты уже никого не удивляют, но работами этого кулинарного художника рискнет полакомиться не...
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