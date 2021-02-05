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Реалистичные до жути торты, которые вы точно не захотите съесть! Только взгляните на пятый номер!

05.02.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реалистичные до жути торты, которые вы точно не захотите съесть! Только взгляните на пятый номер!

Сегодня можно заказать любой торт на праздник. Дизайнерские десерты уже никого не удивляют, но работами этого кулинарного художника рискнет полакомиться не каждый.


Фото: Natalie Sideserf Натали Сайдсерф из США получила международное признание, благодаря своему таланту создавать невероятно реалистичные торты. 


Торт ко дню рождения музыкального продюсера Рея Бенсона. 

В 2014 году Food Network объявила Натали одним из самых талантливых молодых мастеров тортов.

Торт в виде луковицы.

Торт в виде пакета из брендового магазина.

Торты в виде людей или человеческих частей выглядят настолько реалистично, что даже пугают... 


Торт на День Рождения ребенка


Торт в виде героя фильма «Во все тяжкие» 


Торт в виде сердца


Узнаете?

Какой из этих тортов вы бы точно не решились съесть?

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Сегодня можно заказать любой торт на праздник. Дизайнерские десерты уже никого не удивляют, но работами этого кулинарного художника рискнет полакомиться не...
 
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