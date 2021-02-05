Реалистичные до жути торты, которые вы точно не захотите съесть! Только взгляните на пятый номер!

Источник материала: ОНТ

Сегодня можно заказать любой торт на праздник. Дизайнерские десерты уже никого не удивляют, но работами этого кулинарного художника рискнет полакомиться не каждый.



Фото: Natalie Sideserf Натали Сайдсерф из США получила международное признание, благодаря своему таланту создавать невероятно реалистичные торты.



Торт ко дню рождения музыкального продюсера Рея Бенсона.

В 2014 году Food Network объявила Натали одним из самых талантливых молодых мастеров тортов.

Торт в виде луковицы.

Торт в виде пакета из брендового магазина.

Торты в виде людей или человеческих частей выглядят настолько реалистично, что даже пугают...



Торт на День Рождения ребенка



Торт в виде героя фильма «Во все тяжкие»



Торт в виде сердца



Узнаете?

Какой из этих тортов вы бы точно не решились съесть?

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