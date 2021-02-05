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Байден намерен приостановить вывод американских военных из Германии

05.02.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден намерен приостановить вывод американских военных из Германии

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден намерен приостановить вывод американского военного контингента из Германии, информирует агентство «Интерфакс».

«Сегодня он объявит, что глава Пентагона займётся пересмотром размещения военных подразделений США в мире и в рамках этого процесса приостановит любые передислокации американских военных из Германии», – заявил Салливан.

Советник также отметил, что американские войска будут дислоцироваться за рубежом, исходя из национальных интересов в сфере безопасности и дипломатии Соединённых Штатов Америки.

Фото: Philipp Guelland/EPA, via Shutterstock

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден намерен приостановить вывод американского военного контингента из...
 
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