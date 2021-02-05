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Байден намерен приостановить вывод американских военных из Германии
Источник материала: ОНТ
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден намерен приостановить вывод американского военного контингента из Германии,
Советник также отметил, что американские войска будут дислоцироваться за рубежом, исходя из национальных интересов в сфере безопасности и дипломатии Соединённых Штатов Америки.
Фото: Philipp Guelland/EPA, via Shutterstock
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден намерен приостановить вывод американского военного контингента из...
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