На Партизанском проспекте Mazda врезалась в столб, водитель погиб

Источник материала: Onliner

ГАИ Минска сообщила об аварии на Партизанском проспекте: 28-летний водитель автомобиля Mazda совершил наезд на осветительную мачту, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

— По предварительной информации, сегодня около 2:20 28-летний водитель автомобиля Mazda, проезжая вблизи дома №150 по Партизанскому проспекту, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска, следователь, специалист управления ГКСЭ по г.Минску. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

— В связи с проведением следственных действий на месте происшествия водителям необходимо учитывать ограниченное движение по местному проезду Партизанского проспекта со стороны улицы Ангарской в направлении МКАД, — отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, метеорологические условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. Стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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