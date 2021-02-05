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Оборона на двоих: программы Союзного государства обсудили в Беларуси

05.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества. Об этом заявил Алексей Кубрин, заместитель Государственного секретаря Союзного государства, передает «МИР 24».

«Я бы не отделял «оборонку» от высокотехнологичной промышленности. Они взаимосвязаны. Программы в этой части были выполнены почти на тех же уровнях, что и до пандемии. В части оборонно-промышленного комплекса и силовых структур у нас освоено в 2020 году порядка двух млрд 700 млн. По всему спектру программ, в том числе в здравоохранении, сельском хозяйстве, – порядка трех млрд 360 млн», – сказал заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

В Академии наук Беларуси подвели итоги программ Союзного государства в области безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества в научно-технической сфере. Обсудили концепции новых проектов. В прошлом году в рамках Союзного государства реализовали 12 программ в разных сферах.



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В Академии наук Беларуси подвели итоги программ Союзного государства в области безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического...
 
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