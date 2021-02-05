Отметить День бармена и еще девять идей, как провести эти выходные

Источник материала: Tut.by

На календаре — пятница, а вместе с ней подоспел и наш отборный гид по лучшим событиям выходных. Вы ведь тоже всю неделю ждали отдыха? Смотрите, что классного устраивают в Минске, и помечайте события в личном календаре, чтобы два дня не лежать на диване. Погнали.





В четверг в столице (и еще в нескольких областных городах) стартовал кофейный гастрофест. Заведения подготовили сеты «кофе плюс десерт» за фиксированную стоимость в восемь рублей. Именно кофейные фестивали в прошлые годы были одними из самых популярных, и полагаем, этот не станет исключением. Хоть он и продлится до 21 февраля, с походом на фестиваль советуем на затягивать. Фотографии сетов и адреса заведений можно посмотреть тут .

Где: в 20 кофейнях столицы

Когда: все выходные

Сколько: 8 рублей



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: instagram.com/koneeeva

Каждую субботу в «Логойске» проходят вечеринки с музыкой от белорусских диджеев и прочими активностями. И мы не устаем вам напоминать о них, тем более что большая часть календарной зимы позади. Начинаются вечеринки с 16.00 и тянутся до самой ночи — до двух часов. На месте работают бар и бесплатные аттракционы для детей (до 20.00).

Музыкальная вечеринка бесплатная, а вот за остальное придется платить. Сколько стоит покататься на склонах, мы рассказывали здесь . И не забывайте о ночных катаниях: они проходят в субботу с 22.00 до 2.00 — и это самый бюджетный вариант для тех, кому не терпится стать на лыжи или борд.

Когда: каждую субботу, 16.00−2.00

Где: «Логойск»

Сколько: вечеринка — бесплатно. Ски-пасс на один час для взрослых — 23 рубля, для детей — 13 рублей. Прокат оборудования для горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) и для сноубордиста (сноуборд, ботинки) на один час для взрослых — 13 рублей, для детей — 7 рублей

Картина «Северный ветер» — это кино о времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос.

Лента выросла из спектакля по пьесе Литвиновой, но от постановки кино еще как отличается. «Северный ветер» — это пылающий поезд, который несет зрителя в мир манерности, причудливых декораций и русского экшена (в отличие от камерного спектакля). Известная скандалистка пригласила в свою картину видных российских актеров и сама снялась в одной из главных ролей, музыку к фильму написала Земфира.

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, Беларусь

Когда: с 6 февраля

Сколько: от 8 рублей Купить билет





Молодой врач-рентгенолог из Витебска Антон Дюбайло расскажет о профессии и не только на своем сольном стендапе уже в эту субботу. Концерт «Записки молодого врача» , над шутками для которого он работал несколько лет, пройдет в Cuba Bar 6 февраля.

«Знаете, я врач. У меня мама — учительница, папа — инженер. Как вы понимаете, бедность передалась мне по наследству», — так начинает одно из своих выступлений комик.

Когда: 6 февраля, 19.00 и 21.00

Где: Cuba Bar, адрес: ул. Мележа, 5/1

Сколько: партер — 10 рублей, столик — 15 рублей (в продаже от двух билетов) Купить билет



Фото: facebook.com/nrmgurt

В субботу на YouTube пройдет мероприятие из серии онлайн-концертов #АртыстыПерамогі . Его устраивает белорусский фонд культурной солидарности совместно с каналом «Страна для жизни». Организаторы говорят, что пригласили выступить достойных музыкантов, которые проявили активную гражданскую позицию, были на маршах, заглядывали к минчанам во дворы, писали протестные треки и снимали соответствующие видео. Часто из-за этого у них возникали неприятности, их задерживали, избивали, некоторые были вынуждены уехать. Трансляция будет бесплатной, при желании поддержать людей белорусской культуры можно тут .

Завтра концерт будет давать группа N.R.M. «Зайдзіце і пастаўце сабе напамін, каб не абмінуць канцэрт. Чакаем на сустрэчу з вамі, грамадзяне Незалежнай Рэспублікі Мроя!», — так приглашает на концерт коллектив.

Когда: 6 февраля, 20.00

Где: канал Фонда культурной солидарности #BY_Culture

Сколько: бесплатно



Фото: unsplash.com, пользователь @richardbrutyo

На эти выходные выпадает День бармена, вы знали? Так что, если пойдете 6 февраля пить коктейли, обязательно поздравьте того, кто их для вас смешал. А учитывая непростые времена для сферы ресторанного бизнеса, сейчас любой, кто заходит «на огонек», тем самым поддерживает заведение. Тем более почему не зайти, если ваше любимое место еще не закрылось?

Если же хотите веселья в определенном месте, День бармена будут отмечать одноименной вечеринкой в «Киллфиш». В программе — несколько диджеев, MC, профессиональный фотограф, а еще бармен-шоу от чемпиона РБ по флейрингу Геннадия Никанчика.

Когда: 6 февраля, 23.00

Где: «Киллфиш Бар», пр-т Дзержинского, 104

Сколько: девушки — 10 рублей (до 00.00 — бесплатно), парни — 10 рублей (до 22.00 — бесплатно). Бесплатно для всех после 4 утра





Когда-то заливать каток во дворе было хорошей традицией, помните? Ребята из пространства «Двор» решили эту традицию возродить и приглашают на бесплатный (что важно) каток почти в центре Минска. Ну круто же! Только не забудьте взять с собой коньки, потому что арендовать их на месте нельзя. Только имейте в виду, что площадь катка небольшая, где-то 170 м².

К слову, в городе полно платных катков — как открытых, так и закрытых. Вряд ли мы откроем вам секрет, если назовем их адреса, но на всякий случай локации перечислим: на Немиге и в Чижовке (открытые), в «Минск-Арене», в ТЦ «Замок», в ледовом Дворце спорта, в «Чижовка-Арене» и СДЮШОР по фигурному катанию на Каролинской. Всю подробную информацию о них мы собрали в отдельном материале .

Каток во «Dворе» Когда: ежедневно с 12.00

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно



Фото: vk.com/goroshekmarket

«Горошек-маркет» — известная городская ярмарка подарков, которая то и дело проходит в разных торговых центрах города. В эти выходные она даже не раздвоилась, а растроилась и одновременно пройдет в Galleria Minsk, в «Скале», в «Момо». Вход на все — свободный, так что, если совсем ничего не присмотрите, по крайней мере, ничего и не потратите.

Выбрать, как всегда, будет из чего. Мастера привезут миллион всего — от сладостей до декора для дома. А мы лишь напомним, что впереди много праздников: и 14 февраля, и 23 Февраля, и 8 Марта.

Где: Galleria Minsk (первый этаж) / ТЦ «Скала» (первый этаж, около магазина «Твое») / ТЦ «Момо» (первый этаж, около центрального входа и магазина «Глория Джинс»)

Когда: 6 и 7 февраля, с 10.00 до 22.00

Сколько: бесплатно





Sex-Education Day совместно с инициативой «Хуже не будет» предлагают лучше понять себя и свою сексуальность на курсе «Секс — это как?». Курс проводит Яна Королькова — медицинский психолог, специализирующийся на работе с сексуальными и супружескими проблемами. Тема первой встречи — «Секс, сексуальность». Каждый из участников (обратите снимание) офлайн-группы поделится тем, что знает об этих понятиях, какие запреты и стыд связаны с этой темой. А еще как понятия «близость» и «интимность» пересекаются с сексом.

Всего курс состоит из пяти встреч, одна встреча длится три часа. Количество мест ограничено, их всего 13.

Где: ул. Куйбышева, 22 / 100А

Когда: 7 февраля с 14.00 до 17.00

Сколько: одна встреча — 50 рублей, регистрация по ссылке

Провести время с Ларсом фон Триером





В выходные стартуют «Уик-энды с Ларсом фон Триером». Весь месяц картины датского режиссера будут показывать на большом экране в кинотеатре «Пионер». Самое крутое, что можно будет не только посмотреть фильмы главного провокатора мирового кинематографа, но и обсудить их с киноэкспертом Игорем Сукмановым.

5 февраля состоится показ картины «Эпидемия» , где Ларс фон Триер и сценарист Нильс Вёрсель снялись в ролях самих себя. По сюжету они пишут сценарий под названием «Эпидемия» о страшной и загадочной болезни, охватившей Европу. Пока они будут искать вдохновения и денег на постановку, эпидемия вспыхнет по-настоящему.

6 февраля покажут «Танцующую в темноте» о мучительном выборе и самопожертвовании, где роль страдающей от недуга Сельмы исполняет певица Бьорк. За этот фильм она получила приз на Каннском кинофестивале как лучшая актриса, а Ларс фон Триер — «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм.

Когда: 5 февраля, в 17.30, и 6 февраля, в 20.00

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: от 8 рублей