Доходность вкладов в рублях увеличилась. Собрали лучшие предложения от полугода

Источник материала: Tut.by

За два месяца ставки по «длинным» вкладам в рублях выросли сразу в нескольких банках. FINANCE.TUT.BY изучил условия вкладов в рублях от шести месяцев и посмотрел, стало ли выгоднее относить деньги в банк на долгий срок.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырёх категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 4 февраля.

Безотзывные вклады на 6 месяцев

С декабря ставки по вкладам в этом сегменте выросли на 0,5−5 п.п. Самые выгодные условия сегодня в МТБанке , вклад на 6 месяцев открывается под 20% годовых. По вкладу этого же банка предусмотрен самый низкий порог входа — вклад можно открыть с суммой от 50 рублей. Диапазон ставок по лучшим вкладам в этой группе составил от 16,5% до 20%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 18% (фиксированная), +0,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 20% (СКО+11,25%), +5 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц БТА Банк,

Я успешен 19% (фиксированная); 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да Банк Решение,

Online-решение 18% (фиксированная), +2,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Банк Дабрабыт,

Хуткi 16,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 7 месяцев 18% (фиксированная), +0,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да МТБанк,

МТБелки 20% (СКО+11,25%), +5 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц БТА Банк,

Я успешен 19% (фиксированная); 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да Банк Решение,

Online-решение 18% (фиксированная), +2,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да Банк Дабрабыт,

Хуткi 16,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная

Минимальная ставка на рынке по вкладам на 6 месяцев, которые нельзя забрать раньше этого срока, — 11% годовых.

Отзывные вклады на 6 месяцев

Процентные ставки по шести лучшим вкладам в этой группе составили 13−18%. Вклад-лидер от МТБанка принесет 18% годовых, на втором месте с большим отрывом вклад БТА Банка под 13,7%. За последнее время условия изменились только в двух банках: МТБанк увеличил ставку с 12% до 18%, во Франсабанке ставка выросла на 0,3 п.п.

По вкладам МТБанка и Белагропромбанка ставки являются плавающими и будут изменены при изменении ставки кредитов овернайт (СКО) и ставки рефинансирования (СР). Вклады можно пополнять в течение первых 4−5 месяцев хранения. Исключение — МТБанк , пополнять вклад нельзя. Чтобы открыть вклады с лучшими ставками из группы отзывных на полгода достаточно иметь первоначальный взнос от 50−100 рублей.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), +6 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад

(отзывный) 13,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная), +0,3 п. п; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), +6 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц БТА Банк,

БТА Максима Online 13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да Альфа Банк,

Альфа-Вклад

(отзывный) 13,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная), +0,3 п. п; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да

Ставки по другим отзывным вкладам в банках на этот срок стартуют с 6,11%.

Безотзывные вклады от 12 месяцев

По четырем из пяти лучших вкладов процентные ставки увеличились по сравнению с декабрем. Прирост составит от 0,8 п.п. до 5 п.п. Оформить вклады на год на самых выгодных условиях можно под 16−19,2%, в лидерах Банк Решение .

Примечательно, что в обзор попали сразу два вклада без ограничений по минимальному взносу — Банк Решение и РРБ-Банк .

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 19,2% (фиксированная), +1 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да Банк Решение,

Online-решение new 19% (фиксированная), +0,8 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

БТА + 19% (фиксированная), +2,7 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (фиксированная), +5 п. п; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 500 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный 13 месяцев 19,2% (фиксированная), +1 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да Банк Решение,

Online-решение new 19% (фиксированная), +0,8 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

БТА + 19% (фиксированная), +2,7 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да МТБанк,

МТБелки 18,5% (фиксированная), +5 п. п; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц Технобанк,

Максимум 16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 500 BYN; нет; нет

Самая низкая ставка в других банках в этом сегменте — 12,05%.

Отзывные вклады от 12 месяцев

Если в других категориях вкладов ставки росли, то по отзывным вкладам от года процентные ставки, наоборот, снижались. Изменения отмечены в двух банках: Банк Решение снизил ставку на 1 п. п, Франсабанк — на 3.п.п. При этом условия в большинстве других банков не изменились.

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 15% (фиксированная), -1 п. п; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная), -3 п. п; 385 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 370 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн

Банк, вклад Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Национальный с пополнением на 14 месяцев 15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да БТА Банк,

БТА Копилка 17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да Банк Решение,

Свободное накопление 15% (фиксированная), -1 п. п; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да Технобанк,

Новая вершина 15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет Франсабанк,

Результативный 13% (фиксированная), -3 п. п; 385 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк БелВЭБ,

Интернет-вкл@д 13% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 13% (СР+5,25%), без изменений; 370 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн

Вклад в других банках в этом сегменте можно оформить под ставки от 6%.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Вклады сроком более 12 месяцев освобождены от уплаты налога.