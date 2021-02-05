Доходность вкладов в рублях увеличилась. Собрали лучшие предложения от полугода

За два месяца ставки по «длинным» вкладам в рублях выросли сразу в нескольких банках. FINANCE.TUT.BY изучил условия вкладов в рублях от шести месяцев и посмотрел, стало ли выгоднее относить деньги в банк на долгий срок.
В таблицах представлены по 5 лучших вкладов в каждой из четырёх категорий: вклады на срок около 6 месяцев и от 12 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма вклада должна быть не более 1000 BYN. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 4 февраля.
Безотзывные вклады на 6 месяцев
С декабря ставки по вкладам в этом сегменте выросли на 0,5−5 п.п. Самые выгодные условия сегодня в МТБанке, вклад на 6 месяцев открывается под 20% годовых. По вкладу этого же банка предусмотрен самый низкий порог входа — вклад можно открыть с суммой от 50 рублей. Диапазон ставок по лучшим вкладам в этой группе составил от 16,5% до 20%.
18% (фиксированная), +0,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; нет; да
МТБанк,
МТБелки
20% (СКО+11,25%), +5 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца не менее 50 BYN; да, два раза в месяц
БТА Банк,
Я успешен
19% (фиксированная); 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев, да
Банк Решение,
Online-решение
18% (фиксированная), +2,5 п. п; 7 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
Банк Дабрабыт,
Хуткi
16,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 500 BYN; да, кроме последнего месяца; да, ежедневная
Минимальная ставка на рынке по вкладам на 6 месяцев, которые нельзя забрать раньше этого срока, — 11% годовых.
Отзывные вклады на 6 месяцев
Процентные ставки по шести лучшим вкладам в этой группе составили 13−18%. Вклад-лидер от МТБанка принесет 18% годовых, на втором месте с большим отрывом вклад БТА Банка под 13,7%. За последнее время условия изменились только в двух банках: МТБанк увеличил ставку с 12% до 18%, во Франсабанке ставка выросла на 0,3 п.п.
По вкладам МТБанка и Белагропромбанка ставки являются плавающими и будут изменены при изменении ставки кредитов овернайт (СКО) и ставки рефинансирования (СР). Вклады можно пополнять в течение первых 4−5 месяцев хранения. Исключение — МТБанк, пополнять вклад нельзя. Чтобы открыть вклады с лучшими ставками из группы отзывных на полгода достаточно иметь первоначальный взнос от 50−100 рублей.
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
МТБанк,
МТБелки
18% (СКО+9,25%), +6 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц
БТА Банк,
БТА Максима Online
13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да
Альфа Банк,
Альфа-Вклад
(отзывный)
13,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн
Франсабанк,
Результативный
13% (фиксированная), +0,3 п. п; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
МТБанк,
МТБелки
18% (СКО+9,25%), +6 п. п; 5 месяцев; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц
БТА Банк,
БТА Максима Online
13,7% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 100 BYN; да, первые 5 месяцев; да
Альфа Банк,
Альфа-Вклад
(отзывный)
13,5% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, первые 4 месяца; да
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная), без изменений; 6 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
13% (СР+5,25%), без изменений; 185 дней; от 50 BYN; да, первые 150 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн
Франсабанк,
Результативный
13% (фиксированная), +0,3 п. п; 185 дней; от 100 BYN; да, первые 150 дней; да
Ставки по другим отзывным вкладам в банках на этот срок стартуют с 6,11%.
Безотзывные вклады от 12 месяцев
По четырем из пяти лучших вкладов процентные ставки увеличились по сравнению с декабрем. Прирост составит от 0,8 п.п. до 5 п.п. Оформить вклады на год на самых выгодных условиях можно под 16−19,2%, в лидерах Банк Решение.
Примечательно, что в обзор попали сразу два вклада без ограничений по минимальному взносу — Банк Решение и РРБ-Банк.
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев
19,2% (фиксированная), +1 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да
Банк Решение,
Online-решение new
19% (фиксированная), +0,8 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да
БТА Банк,
БТА +
19% (фиксированная), +2,7 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да
МТБанк,
МТБелки
18,5% (фиксированная), +5 п. п; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц
Технобанк,
Максимум
16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 500 BYN; нет; нет
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный 13 месяцев
19,2% (фиксированная), +1 п. п; 13 месяцев; не ограничено; да, первые 25 дней; да
Банк Решение,
Online-решение new
19% (фиксированная), +0,8 п. п; 13 месяцев; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да
БТА Банк,
БТА +
19% (фиксированная), +2,7 п. п; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 2 месяца; да
МТБанк,
МТБелки
18,5% (фиксированная), +5 п. п; 13 месяцев; от 50 BYN; нет; да, два раза в месяц
Технобанк,
Максимум
16,25% онлайн и 16% оффлайн (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 500 BYN; нет; нет
Самая низкая ставка в других банках в этом сегменте — 12,05%.
Отзывные вклады от 12 месяцев
Если в других категориях вкладов ставки росли, то по отзывным вкладам от года процентные ставки, наоборот, снижались. Изменения отмечены в двух банках: Банк Решение снизил ставку на 1 п. п, Франсабанк — на 3.п.п. При этом условия в большинстве других банков не изменились.
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Национальный с пополнением на 14 месяцев
15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да
БТА Банк,
БТА Копилка
17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да
Банк Решение,
Свободное накопление
15% (фиксированная), -1 п. п; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да
Технобанк,
Новая вершина
15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет
Франсабанк,
Результативный
13% (фиксированная), -3 п. п; 385 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
13% (СР+5,25%), без изменений; 370 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн
Банк, вклад
Ставка (тип), изменение за месяц, срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Национальный с пополнением на 14 месяцев
15% (фиксированная), без изменений; 14 месяцев; от 100 BYN; да, первые 12 месяцев; да
БТА Банк,
БТА Копилка
17% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 10 BYN; да, первые 11 месяцев; да
Банк Решение,
Свободное накопление
15% (фиксированная), -1 п. п; 12 месяцев; от 100 BYN; да, кроме последних 30 дней; да
Технобанк,
Новая вершина
15% (фиксированная), без изменений; 370 дней; от 100 BYN; нет; нет
Франсабанк,
Результативный
13% (фиксированная), -3 п. п; 385 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк БелВЭБ,
Интернет-вкл@д
13% (фиксированная), без изменений; 12 месяцев; от 50 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
13% (СР+5,25%), без изменений; 370 дней; от 50 BYN; да, первые 335 дней; да, 2 раза в месяц при оформлении онлайн
Вклад в других банках в этом сегменте можно оформить под ставки от 6%.
Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Вклады сроком более 12 месяцев освобождены от уплаты налога.