В штабе Навального сравнили российские и белорусские протеста

В штабе оппозиционного политика Алексея Навального сравнили протесты в России и Беларуси.



Фото носит иллюстративный характер

Как отметил в эфире «Navalny Live» глава штаба Леонид Волков, «многие сравнивают наши протесты, но эти аналогии не совсем верны». Свое мнение он объяснил тем, что в « белорусские протесты начались после выборов , у нас же выборы — только впереди».

В этой связи сторонники отправленного за решетку политика собираются тщательно готовиться к выборам в Госдуму (запланированы на сентябрь 2021 года).

Что же касается продолжения масштабного уличного протеста, то Волков считает, что «если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Это не то, что мы хотим».

В штабе пообещали, что большие акции протеста обязательно будут, и к ним нужно хорошо подготовиться.