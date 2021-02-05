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В штабе Навального сравнили российские и белорусские протеста

05.02.2021 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В штабе оппозиционного политика Алексея Навального сравнили протесты в России и Беларуси.

В штабе Навального сравнили российские и белорусские протеста
Фото носит иллюстративный характер

Как отметил в эфире «Navalny Live» глава штаба Леонид Волков, «многие сравнивают наши протесты, но эти аналогии не совсем верны». Свое мнение он объяснил тем, что в «белорусские протесты начались после выборов, у нас же выборы — только впереди».

В этой связи сторонники отправленного за решетку политика собираются тщательно готовиться к выборам в Госдуму (запланированы на сентябрь 2021 года).

Что же касается продолжения масштабного уличного протеста, то Волков считает, что «если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Это не то, что мы хотим».

В штабе пообещали, что большие акции протеста обязательно будут, и к ним нужно хорошо подготовиться.

Ранее акции протеста в России и Беларуси сравнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 
 
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В штабе оппозиционного политика Алексея Навального сравнили протесты в России и Беларуси.
 
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