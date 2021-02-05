Топ-5 самых мощных смартфонов, которые сейчас продаются в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Первые несколько месяцев года — время, когда большинство производителей старается представить новые топовые смартфоны. Показать флагманские девайсы, например, уже успели в Xiaomi и Samsung. Создатели популярного бенчмарка производительности — AnTuTu — раскрыли, какие телефоны в январе набрали больше всего баллов при тестировании. Другими словами, представили список самых мощных аппаратов на Android на данный момент. Смотрим, какие из устройств продаются в Беларуси.

Первая десятка аппаратов — соответственно от 10 до 1 места — сейчас включает такие смартфоны: Xiaomi Mi 10T Pro 5G, OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon 865+), Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, ASUS ROG Phone 3, Huawei Mate 40 Pro и Xiaomi Mi 11. Девайсы набрали от 588 до 707 тысяч очков.

Но есть нюанс: не все из названных выше девайсов сейчас получится купить в Беларуси не только официально, но даже у «серых» продавцов. Мы открыли наш сервис Kupi.TUT.BY, базирующийся на «Яндекс.Маркете», и посмотрели, какие телефоны из списка выше сегодня предлагаются хотя бы в Минске. Ниже вкратце рассказываем о первых пяти из них.

Пятое место: OnePlus 8 Pro



Фото: CNET

Этот девайс в версии с 12/512 ГБ памяти набрал в AnTuTu 588 тысяч баллов. Уже не рекорд, но все еще более чем достаточно для любых задач.

О самом девайсе рассказывалось уже множество раз. На момент публикации материала устройства лучше в портфолио производителя нет. Сам телефон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, выполняется из закаленного стекла, защищен от попадания воды и пыли (IP68), оснащается OLED-экраном на 6,78 дюйма с OLED-матрицей с частотой в 120 Гц, стереодинамиками, а также батарейкой емкостью в 4510 мАч. Есть быстрая проводная и беспроводная зарядки.

Единственный момент, в котором OnePlus 8 Pro отличается от конкурентов, причем не всегда в лучшую сторону — это набор основных камер. Телефон оснастили фотомодулями на 48 Мп, 8 Мп (телефото, 3-кратный зум), 48 Мп (ультраширокоугольный) и 5 Мп (цветовой фильтр).

Четвертое, третье и второе места: серия Samsung Galaxy S21

Смартфоны сегодня начинают официально продаваться в Беларуси — наш обзор флагманского S21 Ultra читайте здесь .



Galaxy S21 Ultra

Что особенно интересно: в рейтинг AnTuTu попали международные версии аппаратов, которые работают на фирменном процессоре Exynos 2100. Такие же телефоны продаются и у нас. В США и некоторых других регионах предлагаются модели на Snapdragon 888 — в Сети многие превентивно полагают, что модификации с чипами от Qualcomm лучше. Похоже, как минимум с серией Galaxy S21 это спорный вопрос.

Несмотря на одинаковый SoC, новые Galaxy S21 , S21+ и S21 Ultra набрали в AnTuTu соответственно 614, 622 и 632 тысячи очков. Возможно, все дело в разном объеме оперативной памяти. Так, в S21 Ultra ее не менее 12 ГБ, в обычных аппаратах — 8 ГБ. Но, судя по обзорам уже успевших протестировать S21 и S21+ коллег, в реальной жизни какой-либо разницы в производительности между девайсами не ощущается.

Схожестей между телефонами на самом деле больше, чем различий. Так, все защищены от воды и пыли по стандарту IP68, отличаются поддержкой eSIM, стереодинамиками, наличием Samsung Pay, возможностью работы в сетях пятого поколения (5G). Правда, обычный S21 выполнен из пластика, а не стекла, как более дорогие модели. Емкость аккумуляторов смартфонов равна 4000, 4800 и 5000 мАч. В активе быстрые проводные и беспроводные зарядки.



Galaxy S21. Фото: The Verge

Из отличий — диагонали экранов. Они составляют 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно для S21, S21+ и S21 Ultra. Есть также незначительная разница в максимальной яркости, а также поддерживаемых разрешениях изображения, но большинство пользователей вряд ли это заметят. Просто стоит знать, что телефоны построены на матрицах AMOLED и могут работать на частоте в 120 Гц.

А еще разнятся камеры. В S21 и S21+ установлены одинаковые модули на 12 Мп, 64 Мп (телефото, 3-кратный зум) и 12 Мп («ширик»). Старший S21 Ultra хвастается намного более продвинутой системой из четырех датчиков: 108 Мп, 10 Мп (телефото, 3-кратный зум), 10 Мп (телефото, 10-кратный зум) и 12 Мп («ширик»). По сути, именно за возможности зуммирования в S21 Ultra пользователь и платит больше деньги.

Первое место: ASUS ROG Phone 3



Фото: GSMArena

Этот телефон создавался с одной целью — для гейминга. Поэтому неудивительно, что в AnTuTu его результат составляет 647 тысяч баллов, причем на прошлогоднем «железе». Видимо, из процессора Qualcomm Snapdragon 865+ инженеры компании решили выжать максимум. За это следует благодарить также улучшенную систему охлаждения.

Что еще есть в девайсе: например, RGB-подсветка на задней стороне корпуса, а также специальные триггеры на гранях для более удобного управления игровым персонажем. Отличается и экран: он построен на AMOLED-матрице (6,59 дюйма), но поддерживает частоту обновления в 144 Гц. У большинства других смартфонов такого пока просто нет.

Батарейка объемная, на 6000 мАч. Есть проводная и беспроводная зарядки. Судя по обзору GSMArena, в чьем тесте автономности аппарат набрал 120 часов, заряда в 100% хватает как минимум на сутки интенсивного использования.

А вот камеру вряд ли можно назвать полностью флагманской. Она включает фотомодули на 64 Мп, 13 Мп («ширик») и 5 Мп (макро). Хотя с учетом игровой направленности всего телефона это ему еще можно простить.