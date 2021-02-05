ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Партизанском Mazda врезалась в осветительную мачту, водитель погиб

05.02.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Партизанском проспекте автомобиль въехал в осветительную мачту — водитель погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ в своем телеграм-канале.

 

По предварительной информации, 5 февраля около 2.20, 28-летний водитель автомобиля Mazda, проезжая вблизи дома № 150 по Партизанскому проспекту, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

На месте работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, 5 февраля около 2.20, 28-летний водитель автомобиля Mazda, проезжая вблизи дома № 150 по Партизанскому проспекту, не справился с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Працаваць у дзяржаўным апараце стала таксічна». Як, каго і куды прызначаў Лукашэнка летась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by