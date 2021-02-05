|
На Партизанском Mazda врезалась в осветительную мачту, водитель погиб
Источник материала: Tut.by
На Партизанском проспекте автомобиль въехал в осветительную мачту — водитель погиб на месте происшествия. Об этом
По предварительной информации, 5 февраля около 2.20, 28-летний водитель автомобиля Mazda, проезжая вблизи дома № 150 по Партизанскому проспекту, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил травмы, от которых скончалась на месте происшествия.
На месте работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, 5 февраля около 2.20, 28-летний водитель автомобиля Mazda, проезжая вблизи дома № 150 по Партизанскому проспекту, не справился с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)