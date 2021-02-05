На Партизанском Mazda врезалась в осветительную мачту, водитель погиб

Источник материала: Tut.by

На Партизанском проспекте автомобиль въехал в осветительную мачту — водитель погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, 5 февраля около 2.20, 28-летний водитель автомобиля Mazda, проезжая вблизи дома № 150 по Партизанскому проспекту, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

На месте работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.