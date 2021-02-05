Источник материала: Хартия'97

Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип

5.02.2021, 8:10

Ирина Халип

Инвестируйте в революцию

За банкирами снова пришли. Это звучит уже почти как прогноз погоды: «в городе облачно, дожди». Обычная погода, обычное дело. Нужны деньги – вот и пришли. Впрочем, это уже и не погода – это климат.

Вот только если живешь в дождливом климате, нужен зонтик, непромокаемая обувь, плащ-дождевик. А если к дождю полагается режим, который бродит по ночам по подворотням и грабит прохожих, зонтик уже не поможет. Даже газовый баллончик или флакон лака для волос в сумке тоже едва ли избавят от ухарей-грабителей. В этом случае нужно договариваться с соседями, объединяться и гнать шантрапу из родных подворотен. Абсолютное большинство белорусов это уже поняли и предпринимают все меры безопасности внутри своих дворов и кварталов. А вот банкиры по-прежнему надеются отбиться от бандитов зонтиком.

Почти двадцать лет прошло с тех пор, как арестовали главу «Минсккомплексбанка» Евгения Кравцова. Арестовали, чтобы государственный «Горизонт», кредитором котором которого был «Минсккомплексбанк», не возвращал деньги. Самый простой выход был найден государством уже тогда: достаточно посадить руководителя – и никаких долговых обязательств. Евгений Кравцов был личностью уникальной: в девяностые, когда о банкирской благотворительности никто еще и не думал, Евгений финансировал телепроект «Банка комиксов» (точнее, он его и придумал), давал деньги на запись первого альбома «Ляписам», помогал талантливому художнику Василию Почицкому. Сотрудники банка сбегались посмотреть, как в приемную генерального директора заходит странный человек в голландских деревянных башмаках, шинели и летном шлеме – именно таким был повседневный дресс-код Васи Почицкого. Он открыл студию звукозаписи с оборудованием, которого в Беларуси не было больше ни у кого. Московские и киевские группы ездили записываться в Минск, в студию Кравцова. И когда Евгения посадили, его коллеги возмущенно шепотом говорили: «Такой талантливый человек, такой порядочный – как же его могли арестовать?» Но вслух этого не произнес никто.

Евгений Кравцов был приговорен к девяти годам лишения свободы. Отсидел шесть, вышел в 2008 году. А спустя четыре года умер от рака. Ему было 48 лет.

Когда Кравцов сел в тюрьму, «посадки» банкиров стали обыденностью. Николай Раков из «Белпромстройбанка», Александр Татаринцев и Сергей Близнюк из «Джем-банка», Андрей Марковский из Белорусского биржевого банка, Василий Барсегян и еще шестеро топ-менеджеров «БелБалтии», Александр Нелин из «Золотого талера», Владислав Коцаренко из Белорусского индустриального банка, Анатолий Боговик и Геннадий Господарик из «Беларусбанка», топ-менеджеры «Сомбелбанка» - это лишь те, чьи имена становились частью газетных заголовков и потому хорошо запомнились. А сколько банкиров до сих пор в бегах – никто и не подсчитывал.

На днях начнут судить Виктора Бабарико и его коллег по «Белгазпромбанку» , а в минувшую среду силовики пришли в «Белагропромбанк». И хотя задержание нескольких топ-менеджеров уже окрестили «делом Румаса» - якобы главной мишенью стал именно он, потому и скрылся за границей, - вполне вероятно, что дело вовсе не в Румасе. Просто пришли в очередной банк. Просто будут грабить.

Это стало нормальным – частью ландшафта, особенностью климата, видом рельефа, - потому что банкиры никогда не сопротивлялись. Не пытались защищаться и защищать друг друга. Они предпочитали договариваться, откупаться и надеяться на государственную «крышу» - ту самую, которая одной рукой с невинным видом берет деньги, а другой жадно подписывает постановления об аресте и судебные приговоры. Так что договариваться с белорусским государством бессмысленно – оно все равно обманет и посадит. И вовсе не обязательно для этого становиться Виктором Бабарико и идти в президенты, как показывает опыт.

Конечно, наивно-утопической выглядит картинка, на которой вместе с Еленой Левченко, держащей плакат «Спортсмены с народом!», выходят на марш протеста банкиры. И несут руководители банков плакаты «Белагропромбанк» с народом!» или «Приорбанк» с народом!». Ладно, не выходите. Но хотя бы поймите наконец, что ваши зонтики спасают лишь от дождя. От произвольных арестов, вымогательств, крышевания, унижений спасет только одно – уничтожение этого впавшего в маразм режима. Ему и так осталось немного, но пару десятков банкиров он посадить еще вполне успеет. Так что инвестируйте в революцию, господа банкиры, иначе скоро вам придется вкладывать деньги разве что в чугунные болванки.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу [email protected] Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу