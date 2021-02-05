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«Заранее узнать, что близится обвал не получится» – эксперт о возможности сценария доллара по 3,5-4 рубля

05.02.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На неделе появилась информация о том, что в одном из белорусских банков в качестве возможного сценария развития событий на валютном рынке рассматривали скачок курса доллара до 3,5-4 рублей то ли во втором квартале, то ли в начале третьего. Что должно произойти, чтобы такое обрушение белорусского рубля случилось?

«Заранее узнать, что близится обвал не получится» – эксперт о возможности сценария доллара по 3,5-4 рубля
Этот вопрос Myfin.by задал старшему аналитику компании «Альпари Евразия» Вадиму Иосубу.


Рецепт обвала – эмиссия

– Такое развитие событий возможно только в одном случае – при очень массовой эмиссии, то есть при активном включении печатного станка. Пока у властей нет необходимости делать это, потому что в распоряжении правительства еще есть остатки средств, которые оно накапливало на счетах при профиците бюджета – вплоть до 2019 года. Часть этих средств потрачена на покрытие дефицита бюджета в прошлом году, и немалая, а оставшаяся будет потрачена в наступившем 2021-м.

Когда эти деньги закончатся и не будет возможности делать новые займы, тогда перед руководством страны может встать вопрос – «запускать ли печатный станок»?
Что тогда выберут – прогнозировать сложно, потому что понятно всем, включая руководство страны, что эмиссия приведет к обвалу курса рубля и гиперинфляции. Понятное дело, популярности Лукашенко это явно не прибавит.

Отсутствие кредитов – один из триггеров

Можно ли отследить скорое наступление проблем? Какие признаки дают понять, что девальвация неизбежно случится?

– Конкретных признаков, дающих понять, что близится обвал, нет. Такие решения принимаются документами, которые не публикуются. Поэтому признаки могут быть достаточно косвенными. Скажем, рост доходов населения, продолжение массового директивного кредитования, когда средства правительства будут исчерпаны и происходить это будет на фоне отсутствия новых кредитов.

Не Каллауру решать

Есть ли надежда, что этого не случится, пока Павел Каллаур у руля Национального банка Беларуси?

– Если решение об эмиссии будет принято, то сделано это будет на «высшем политическом уровне». И оно совершенно не будет зависеть от фамилии того, кто к этому моменту будет возглавлять Нацбанк. Решение о включении печатного станка принимается не главой Нацбанка, так как ни один вменяемый председатель, будь то Павел Каллаур или же кто-то другой, такое решение не будет принимать и не будет даже его приветствовать.

Но, с другой стороны, если решение об эмиссии будет принято, то Каллаур (или же любой другой глава Нацбанка) будет вынужден его исполнять.
 
 
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