Чем грозит Беларуси единая валюта с Россией

Катериной Борнуковой. Как видно из СМИ, интеграционные процессы ускорились. О том, какую опасность или же наоборот помощь, несет единая валюта двум странам мы поговорили с экономистом

В НАУ также отметили, что такие решения власти страны не имеют права принимать без референдума, а «с 5 ноября 2020 года любые договоренности Лукашенко не имеют никакой юридической силы».

комментарии Telegraf.by академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова отметила, что введение или нет единой валюты Беларуси является не столько экономическим, сколько политическим вопросом. При этом, по ее мнению, политические проблемы в Беларуси могут отпугивать Россию от того, чтобы интегрироваться сейчас. Telegraf.by академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова отметила, что введение или нет единой валюты Беларуси является не столько экономическим, сколько политическим вопросом. При этом, по ее мнению, политические проблемы в Беларуси могут отпугивать Россию от того, чтобы интегрироваться сейчас.













Говоря о плюсах возможной единой валюты, экономист подчеркнула, что она упрощает взаимную торговлю и интеграцию экономик.





«Сейчас, например, в торговле между Россией и Беларусью могут использоваться как российские рубли, так и доллары, евро и, возможно, белорусский рубль. Это все создает определенную проблему и сложность. Единая валюта, как мы видим по зоне евро, способствует укреплению экономических связей», — рассказала Катерина Борнукова.

«Монетарная политика, в том числе и курсовая, – это важный экономический инструмент. И мы можем попасть в ситуацию, в которой была Греция после кризиса 2008 года, когда небольшой стране было хорошо бы девальвировать валюту, а большой это было не нужно. В таком случае мы теряем возможность самостоятельно проводить монетарную политику, теряем часть свой экономической суверенности», — заявила эксперт.





Академический директор BEROC подчеркнула, что Беларусь и Россия – это две очень разные экономики, у которых свои циклы.





«Например, в 2011 году у нас был кризис, а в РФ его не было. И так бывает достаточно часто. Из-за этого нам нужна отдельная своя монетарная политика. Поэтому сложно говорить о том, что для нас единая валюта будет оптимальной. Мы потеряем возможность оперативно реагировать на кризисы и поддерживать экономический рост в стране», — сказала Катерина Борнукова.





По ее словам, в союзе, где одна страна большая и имеет постоянный приток валюты за счет продажи полезных ископаемых, а вторая меньшая и находится в зависимом положении, «очевидно, что ни о каком паритете в принятии решений речи не идет».



