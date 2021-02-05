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Чем грозит Беларуси единая валюта с Россией
Источник материала: Партизан
Очередная волна обсуждения возможности введения единой валюты Беларуси На этой неделе писали разное, но на одну тему: в Беларуси и России вновь заговорили о возможном введении единой валюты двух стран.
Как видно из СМИ, интеграционные процессы ускорились. О том, какую опасность или же наоборот помощь, несет единая валюта двум странам мы поговорили с экономистом Катериной Борнуковой.
В НАУ также отметили, что такие решения власти страны не имеют права принимать без референдума, а «с 5 ноября 2020 года любые договоренности Лукашенко не имеют никакой юридической силы».
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Говоря о плюсах возможной единой валюты, экономист подчеркнула, что она упрощает взаимную торговлю и интеграцию экономик.
«Сейчас, например, в торговле между Россией и Беларусью могут использоваться как российские рубли, так и доллары, евро и, возможно, белорусский рубль. Это все создает определенную проблему и сложность. Единая валюта, как мы видим по зоне евро, способствует укреплению экономических связей», — рассказала Катерина Борнукова.
«Монетарная политика, в том числе и курсовая, – это важный экономический инструмент. И мы можем попасть в ситуацию, в которой была Греция после кризиса 2008 года, когда небольшой стране было хорошо бы девальвировать валюту, а большой это было не нужно. В таком случае мы теряем возможность самостоятельно проводить монетарную политику, теряем часть свой экономической суверенности», — заявила эксперт.
Академический директор BEROC подчеркнула, что Беларусь и Россия – это две очень разные экономики, у которых свои циклы.
«Например, в 2011 году у нас был кризис, а в РФ его не было. И так бывает достаточно часто. Из-за этого нам нужна отдельная своя монетарная политика. Поэтому сложно говорить о том, что для нас единая валюта будет оптимальной. Мы потеряем возможность оперативно реагировать на кризисы и поддерживать экономический рост в стране», — сказала Катерина Борнукова.
По ее словам, в союзе, где одна страна большая и имеет постоянный приток валюты за счет продажи полезных ископаемых, а вторая меньшая и находится в зависимом положении, «очевидно, что ни о каком паритете в принятии решений речи не идет».
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Очередная волна обсуждения возможности введения единой валюты Беларуси На этой неделе писали разное, но на одну тему: в Беларуси и России вновь заговорили о...
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