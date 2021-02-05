Фотофакт: Так выглядят свидетели-омоновцы

Сегодня должен быть вынесен приговор по делу программиста Степана Чикилева. 15 ноября он, по версии следствия, бросил камень в сторону милицейской машины, после чего его сбил другой служебный автомобиль. Свидетелями выступали силовики, которые задерживали Чикилева в тот день. На суд они пришли в куртках, масках-балаклавах и очках с непрозрачными стеклами. Репортаж из зала суда опубликовал