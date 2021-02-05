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Андрей Костицын дисквалифицирован на семь матчей чемпионата Чехии

05.02.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский форвард "Динамо" из Пардубице Андрей Костицын заработал матч-штраф в игре с "Оломоуцем". Спортивно-дисциплинарный комитет оценил этот проступок в семь матчей дисквалификации. Пострадавший Адам Рутар отделался сломанным носом и несколькими швами.




Глава дисциплинарного комитета Виктор Уйчик объяснил суровое решение по Костицыну тем, что белорус не только не минимизировал последствия столкновения, но и наоборот увеличил скорость и поднял руку до уровня головы соперника.

Последний раз такое суровое наказание в чемпионате Чехии выписывалось в 2016 году. Таким образом, Костицын-старший будет вынужден отдыхать до 23 февраля, отмечает belarushockey.com.
 
 
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Белорусский форвард "Динамо" из Пардубице Андрей Костицын заработал матч-штраф в игре с "Оломоуцем". Спортивно-дисциплинарный комитет оценил этот проступок в семь...
 
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